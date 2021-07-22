В России предложили строже наказывать за пользование телефоном за рулём

Глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил за повышение размера штрафа для водителей, отвлекающихся на телефон во время управления автомобилем. Свою инициативу он изложил в письме на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова, сообщает RT.

Основанием для него послужило ДТП в Москве, в результате которого погибли двое детей. Виновница аварии — 18-летняя Валерия Башкирова — призналась, что не видела пешеходов, поскольку в момент аварии пользовалась смартфоном.

Курдесов отметил, что водители подобными действиями создают прямую угрозу для жизни и здоровья граждан, но штраф за такое нарушение составляет всего полторы тысячи рублей. По его мнению, размер взыскания с водителей должен составлять десять тысяч рублей.

Общественник попросил главу ГИБДД оценить целесообразность внесения соответствующей поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в Минздраве предложили усовершенствовать проверку водителей автобусов, такси и грузовых автомобилей перед и после работы. Состояние их здоровья медики будут оценивать дистанционно, посредством терминала, фиксирующего температуру тела, пульс и содержание алкоголя в крови.