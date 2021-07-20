Водителей будут проверять на опьянение дистанционно

В Минздраве предложили усовершенствовать проверку водителей автобусов, такси и грузовых автомобилей перед работой. Температура, пульс и содержание алкоголя в крови будет определяться дистанционно, сообщает «Коммерсант».

Соответствующий законопроект ведомство направило в кабмин. В министерстве пояснили, что водители указанных транспортных средств обязаны проходить проверку в начале и конце рабочего дня. Зачастую она осуществляется лишь на бумаге. Нововведение позволит прекратить такую практику.

Процедуру проверки упростит телемедицина. Водителям не нужно будет посещать кабинет врача. Все необходимые параметры будут определяться дистанционно, посредством специального терминала. Процедура займёт не более трёх минут. Сведения будут поступать медработнику, а тот — принимать решение о допуске водителя к работе. В Минздраве подчеркнули , что сфальсифицировать показания приборов невозможно.

В Минтрансе и Минэкономики идею поддержали, отметив, что телемедицина может на 20% сократить смертность в ДТП.

В Общественной палате считают, что законопроекту необходима доработка. В частности, пока неясно, откуда будет финансироваться реализация проекта и как обезопасить хранение персональных данных водителей.

Ранее сообщалось, что в Совфеде не поддержали идею ГИБДД о отмене техосмотра. По мнению сенаторов, его следует не только сохранить, но и ужесточить требования к водителям. С ними не согласились в Госдуме, отметив, что это приведёт к новым поборам с людей.