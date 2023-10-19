Появились подробности убийства сына и тещи Стаса Намина РЕН ТВ: сын Намина сначала зарезал свою бабушку, а потом нанес брату 11 ножевых

Фото: Социальные сети

Роман Микоян

Сын музыканта Стаса Намина Роман Микоян сначала зарезал свою бабушку, а потом нанес множество ножевых ранений брату, передает РЕН ТВ. По данным канала, расправа произошла накануне в период с 15 до 23 часов.

Как рассказали источники канала, сначала злоумышленник поссорился с бабушкой, ударил ее по голове, а затем четыре раза ударил ножом в грудь. После этого он вышел во двор дома вместе с братом Артемом и там нанес ему не менее 11 ножевых ранений в область груди, рук и спины. После нападения оба скончались на месте от полученных травм.

Как рассказала каналу первая жена Стаса Намина Анна Исаева, музыкант давно не общался со своим старшим сыном. Романа Микояна она назвала странным и нестабильным психически.

Утром в четверг стало известно, что теща и младший сын Стаса Намина найдены мертвыми на семейной даче в Подмосковье с множественными ножевыми ранениями. В качестве подозреваемого задержан старший сын музыканта Роман Микоян, он сам вызвал полицию. Вероятной причиной убийства мог стать имущественный спор. Также выдвигается версия, что Микоян пошел на злодеяние из-за критики со стороны бабушки и брата.

Известно, что Роман Микоян ранее уже имел проблемы с законом. В 2007 году он насмерть сбил женщину на юго-западе Москвы, тогда ему дали два года условно. Кроме того, в 2020 году он был избит в центре столицы во время вечеринки. Неизвестные украли у него дорогостоящий смартфон.