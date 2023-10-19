Стало известно, что сын Стаса Намина был судим за смертельное ДТП «МК: срочные новости» сообщает, что сын Стаса Намина ранее был судим за смертельное ДТП

Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщает, что старший сын Стаса Намина Роман Микоян ранее уже имел проблемы с законом. По данным канала, в 2007 году он насмерть сбил женщину на юго-западе Москвы. Канал уточняет, что тогда ему дали два года условно.

Роман Микоян задержан в качестве подозреваемого по делу об убийстве двух человек. Утром в четверг стало известно, что теща и младший сын музыканта Стаса Намина найдены мертвыми на семейной даче в Подмосковье с множественными ножевыми ранениями. По данным Telegram-канала «112», причиной убийства стал имущественный спор. Отмечается, что подозреваемый сам вызвал полицию.