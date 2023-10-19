Раскрыты детали допроса подозреваемого в убийстве сына музыканта Намина SHOT: сына и тещу рок-музыканта Намина могли убить за нравоучения

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Роман Микоян

Старший сын рок-музыканта Станислава Намина мог решиться на убийство из-за критики со стороны бабушки и брата, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По его данным, об этом Роман Микоян заявил в ходе допроса в отделении полиции. Мужчина признался, что он не выдержал критики со стороны родственников, призывавших его прекратить принимать наркотики.

Родственников Микояна не устраивало, что он регулярно попадает в передряги из-за своего образа жизни. Так, в 2020 году он был избит в центре Москвы во время вечеринки. Неизвестные украли у него дорогостоящий смартфон. Предполагается, что в момент совершения преступления мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Тела 85-летней Полины Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна были обнаружены на семейной даче, расположенной в деревне Крюково Истринского района Подмосковья. Следователи нашли на телах убитых множественные колото-резанные раны. Подозреваемый в убийстве был задержан полицейскими по горячим следам. По данным Telegram-канала «112», причиной убийства являлась не критика со стороны родственников, а имущественный спор. Отмечается, что подозреваемый сам вызвал полицию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.