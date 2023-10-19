Мошенники развели на 100 тысяч рублей подругу Виктора Цоя Подруга Виктора Цоя Наталья Россовская отдала мошенникам 100 тысяч рублей

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Виктор Цой

Бывшая жена российского рок-музыканта Майка Науменко и подруга легенды рока Виктора Цоя 63-летняя Наталья Россовская стала жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал SHOT. Угрожая статьей за пособничество террористам и пожизненным заключением, они вынудили ее отдать им 100 тысяч рублей.

Как отмечается, злоумышленники представились сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Центробанка. Они сообщили ей, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит в 400 тысяч рублей, чтобы перевести их на Украину. Если операцию не остановить, то Россовская подпадет под статью о содействии терроризму, максимальное наказание по которой — пожизненное заключение. Женщину сбило с толку то, что они знали все ее личные данные.

Чтобы этого избежать они предложили ей самой взять кредит в банке и отправить полученные деньги им на счет. Женщина так и сделала. Неладное она заподозрила лишь после того, как звонившие перестали выходить на связь. Тогда Россовская и обратилась в полицию, мошенников ищут.

Канал напоминает, Наталья Россовская (экс-Науменко) — бывшая жена легендарного рок-музыканта Майка Науменко, лидера группы «Зоопарк». В их петербургской коммуналке собирались музыканты, впоследствии ставшие легендами русского рока. Среди них был и Виктор Цой, с которым они близко дружили семьями.

В четверг, 19 октября, стало известно об убийстве сына и тещи рок-музыканта Стаса Намина. Их тела обнаружены на семейной даче в Подмосковье с ножевыми ранениями.