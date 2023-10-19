Раскрыты подробности взаимоотношений Намина с его сыновьями Первая жена Намина указала на психическое нездоровье его старшего сына

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Бывшая жена Стаса Намина Анна Исаева рассказала, что музыкант давно не общался со старшим сыном Романом Микояном, задержанным сегодня по подозрению в двойном убийстве. В комментарии «Известиям» она предположила, что молодой человек всегда был психически нездоров.

Он реально был такой мальчик странный, нестабильный психически, — рассказала Исаева.

В разговоре с Telegram-каналом «112» Исаева заявила, что Роман имеет к отчиму очень опосредованное отношение. Сам музыкант с пасынком в последние годы не общался, и никаких имущественных претензий Роман к семье Микоян иметь не мог, но все равно предъявлял.

Предположительно, убитый Романом сын Намина Артем, напротив, по словам Исаевой, был очень талантливым, добрым и отзывчивым. Он окончил кинематографический институт в США и связал свою жизнь с кинобизнесом. Спектакли в Театре музыки и драмы Стаса Намина отменять не планируют, уточнила Исаева. Все билеты проданы почти до Нового года.

Предполагается, что Роман Микоян 19 октября сначала зарезал свою бабушку, а потом нанес множество ножевых ранений брату. Убийство произошло в период с 15 до 23 часов.