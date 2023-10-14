Умерла американская поэтесса и нобелевский лауреат Луиза Глюк

Фото: Ron Sachs/CNP/Global Look Press

Луиза Глюк

Американская поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года Луиза Глюк умерла в возрасте 80 лет, сообщает Associated Press. Агентство уточняет, что в книжном издательстве Глюк подтвердили информацию о ее смерти, не указав причину.

Поэтесса родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке в семье потомков еврейских иммигрантов из Венгрии. Печаталась свыше 60 лет, опубликовала больше десяти сборников стихов и эссе.

Читая [английских поэтов Уильяма] Блейка и [Уильяма] Шекспира, я остро почувствовала, что именно с этими людьми я хотела бы поговорить. Я хотела быть такой, какими были они, — писала Глюк.

Первый сборник — «Первенец» — поэтесса опубликовала в 1968 году. За изданный в 1992 году сборник «Дикий ирис» Глюк получила Пулитцеровскую премию. Всего она стала лауреатом более 20 наград по литературе. В 2020 году Нобелевский комитет отметил ее премией по литературе за «безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее».

Ранее сообщалось, что на 84-м году жизни скончалась российская актриса театра и кино Галина Байнякшина. Информацию о ее смерти из-за продолжительной болезни подтвердил Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова, в котором она служила 57 лет, до ноября 2022 года. Актриса играла в театральных постановках «Морозко» и «Любовь и голуби».