Умерла актриса из постановки «Любовь и голуби» Умерла актриса из постановок «Любовь и голуби» и «Морозко» Галина Байнякшина

Фото: dramteatr.ru

Галина Байнякшина

Скончалась российская актриса театра и кино Галина Байнякшина на 84-м году жизни, сообщает Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова на своем сайте. Она играла в театральных постановках «Морозко» и «Любовь и голуби». Отмечается, что артистка умерла еще 9 октября из-за продолжительной болезни.

Галина Байнякшина была острохарактерной и комедийной актрисой, отличалась острой харизмой, живым темпераментом и яркой изобретательностью как в больших, так и в маленьких ролях, — говорится в заявлении.

В театре рассказали, что Байнякшина служила на сцене иркутской драмы 57 лет, до ноября 2022 года. Она была отмечена благодарностью Министерства культуры Российской Федерации и удостоена звания ветерана труда. Репертуар актрисы включал более 100 характерных и комедийных ролей.

1 октября стало известно, что умер народный артист России Виталий Коняев. Ему было 86 лет. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и поступил на службу в Малый театр, где играл всю жизнь. Зрителю наиболее известна его роль командира артиллерийской батареи в фильме «Тишина» Владимира Басова.

До этого, 24 сентября, в возрасте 65 лет умерла актриса театра и кино Ангелина Ноздрина, известная по роли в сериале «Глухарь». Она скончалась через год после смерти мужа, заслуженного артиста России Владимира Таныгина.