Умер народный артист России Виталий Коняев

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Виталий Коняев

Народный артист России Виталий Коняев умер в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Малого театра. Отмечается, что он скончался накануне, 30 сентября. О времени и месте прощания будет объявлено позже.

Виталий Коняев окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и поступил на службу в Малый театр, где играл всю жизнь. Зрителю наиболее известна его роль командира артиллерийской батареи в фильме «Тишина» Владимира Басова.

В 1974 году Коняев был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 1998-м стал народным артистом России. В 2006 году актеру стал обладателем ордена Дружбы.

Ранее на 95-м году жизни умер поэт-песенник Николай Добронравов. Муж Александры Пахмутовой скончался после длительной и тяжелой болезни.

24 сентября в возрасте 65 лет умерла актриса театра и кино Ангелина Ноздрина, известная по роли в сериале «Глухарь». Она скончалась через год после смерти мужа, заслуженного артиста России Владимира Таныгина.

Также в середине сентября умер актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин. За неделю до этого 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем.