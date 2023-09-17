Поэт Николай Добронравов умер из-за болезни

На 95-м году жизни умер поэт-песенник Николай Добронравов, пишет «Экспресс газета». Муж Александры Пахмутовой скончался после длительной и тяжелой болезни. Информация о похоронах будет предоставлена позже.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде и получил свое образование в Школе-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького. В начале своей карьеры он работал актером в кино, а затем переключился на написание песен. Познакомившись с Александрой Пахмутовой в начале 1950-х годов, они прожили вместе полвека. В 2006 году они отметили 50-летнюю годовщину совместной жизни.

За свою карьеру Александра Пахмутова написала около 400 песен, преимущественно на стихи своего супруга. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многие другие.

Ранее умер актер, звезда сериала «Солдаты», Вячеслав Гришечкин. Неделю назад 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. На днях Вячеславу Германовичу стало совсем плохо. Вячеслав Гришечкин всего на пять лет пережил жену Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году жизнь женщины оборвалась из-за онкологии. Артист после смерти супруги впал в глубокую депрессию. Вячеслав считал, что виноват в смерти избранницы. Гришечкин пил. Анна как могла боролась с пагубным пристрастием мужа.