Мужчина устроил стрельбу в парке в Новой Москве из-за столика для пикника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета на территории парка «Филатов луг», передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по столице. Пострадавших в результате инцидента не было.

На место прибыли сотрудники полиции. Стрелявший задержан и доставлен в ОВД. Пострадавших нет, — заявили в полиции.

По словам представителя правоохранительных органов, конфликт возник между мужчинами из-за спора о столике для пикника. Задержанный заявил, что совершил выстрел в воздух в целях обеспечения своей безопасности, так как чувствовал опасность со стороны двух других участников конфликта.

В ГУ МВД России добавили, что у мужчины был зарегистрирован травматический пистолет в соответствии с законодательством. В настоящее время проводится проверка по данному инциденту.

Недавно житель Новосибирска открыл стрельбу в центре города после ссоры с женщиной. Инцидент произошел на улице Депутатской. После разговора с девушкой, которая держала на руках ребенка, мужчина достал из багажника автомобиля автоматическую винтовку, после чего сделал несколько выстрелов. В результате стрельбы никто не пострадал.

До этого сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в барбершопе, расположенном в центре Москвы. Происшествие произошло на Никольской улице, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и мотивы стрелявшего.