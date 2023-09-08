В барбершопе в центре Москвы устроили стрельбу из травмата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный мужчина открыл огонь из травматического пистолета в барбершопе в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на Никольской улице. Пострадавших нет. Личность стрелявшего и мотивы устанавливаются.

Конфликт произошел в барбершопе на Никольской улице. Один из мужчин после словесной перепалки достал травматический пистолет и направил в оппонента. Пуля попала в витрину ювелирного магазина, — говорится в сообщении.

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До этого вблизи школы № 11 в Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой и поножовщиной. Участники драки разбежались, когда на место приехали полицейские. Пострадавших в результате происшествия нет. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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