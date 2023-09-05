В Махачкале драка школьников переросла в поножовщину со стрельбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Махачкале УМВД начало проверку после массовой драки школьников со стрельбой и поножовщиной, сообщает местное управление полиции. Устанавливаются все участники конфликта. Видеозапись с разборкой несовершеннолетних была опубликована в социальных сетях.

Полиция Дагестана проводит проверку по факту инцидента, произошедшего накануне между школьниками в Махачкале. По имеющейся информации, конфликт между школьниками из потасовки перерос в стрельбу, предположительно, из травматического оружия, — сообщили в УМВД.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Инцидент произошел вблизи школы № 11. Участники драки разбежались, когда на место приехали полицейские. Пострадавших в результате происшествия нет.

Вечером 11 августа более 100 человек подрались в Дагестане во время разборок между двумя селами. Причиной конфликта стала музыка, игравшая на свадьбе.

До этого сообщалось о массовой драке, которая произошла во дворе жилого комплекса «Десна» в Новой Москве. Конфликт вспыхнул между группой мигрантов. Очевидцы инцидента рассказали, что местные жители вышли разнимать мужчин, после чего на место ЧП приехали силовики. При виде стражей порядка зачинщики драки разбежались, однако их нашли в местном хостеле.