Северянин с короткостволом открыл огонь по туристам в Геленджике Полиция задержала в Геленджике жителя Мурманска из-за стрельбы по туристам

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Полицейские в Геленджике задержали 53-летнего туриста из Мурманска, который в конфликте с двумя отдыхающими открыл огонь из пневматического оружия. Двое мужчин были госпитализированы с огнестрельными ранениями, сообщает краевое УМВД.

Задержан 53-летний мужчина, устроивший стрельбу из пневматического оружия в Геленджикском районе. В результате стрельбы 2 мужчин госпитализировали в городскую больницу г. Геленджика, в настоящее время им оказана необходимая медицинская помощь, устанавливается степень тяжести вреда причиненного их здоровью, — сообщили в полиции.

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В августе в Москве на Мещерском пляже двое мужчин избили военного из-за службы в рядах ЧВК «Вагнер». Нападавшие также отняли у него телефон и колонку. Мужчина старался избежать ссоры, но ему этого не удалось. В ходе драки он получил ссадины на лице и теле.