Мужчина устроил стрельбу в мини-маркете из-за ссоры с продавцом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга открыл огонь в мини-маркете на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, мужчина устроил стрельбу после того, как продавец попытался остановить его ссору с покупательницей. Стрелок уже был задержан и отправлен в изолятор временного содержания, против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Конфликт произошел в ночь на понедельник, 4 сентября. Конфликт между 23-летним сотрудником магазина и 38-летним посетителем перерос в драку, в ходе которой мужчина ударил продавца бутылкой по голове. Затем он ушел и через некоторое время вернулся с сигнальным пистолетом в руках. Отмечается, что посетитель выстрелил в сотрудника два раза почти в упор. У пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленная травма головы, а также термические ожоги. В ходе расследования выяснилось, что задержанный стрелок ранее получил два года в дисбате за превышение полномочий.

Как сообщалось ранее, житель подмосковного Рошаля выстрелил в голову посетителю местного бара, расположенного на улице Октябрьской Революции. Позднее выяснилось, что стрелком оказался сотрудник полиции. Пострадавший госпитализирован, он находится в коме.