Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

Фото: ITAR-TASS/Белоусов Виталий

Умер актер, звезда сериала «Солдаты», Вячеслав Гришечкин, сообщает KP.RU со ссылкой на основателя больницы, а также лидера движения «Артисты воинам России» Диану Бичарову. Неделю назад 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. На днях Вячеславу Германовичу стало совсем плохо.

Мы со Славой виделись совсем недавно. Он должен был ехать вместе с нашим движением «Артисты воинам России» на гастроли в Санкт-Петербург. Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия. А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце. Мы все в шоке! — сообщила Бичарова.

Вячеслав Гришечкин всего на пять лет пережил жену Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году жизнь женщины оборвалась из-за онкологии. Как пишет «НеМалахов», артист после смерти супруги впал в глубокую депрессию. Вячеслав считал, что виноват в смерти избранницы. Гришечкин пил. Анна как могла боролась с пагубным пристрастием мужа.

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости Артист московского Театра-студии на Юго-Западе Вячеслав Гришечкин, 1988 год Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости Артист московского Театра-студии на Юго-Западе Вячеслав Гришечкин, 1988 год Московский Театр-студия на Юго-Западе (ныне — Театр на Юго-Западе). Актер Вячеслав Германович Гришечкин, 1987 год Московский Театр-студия на Юго-Западе (ныне — Театр на Юго-Западе). Актер Вячеслав Германович Гришечкин, 1987 год Фото: Белоусов Виталий/ТАСС Актер Вячеслав Гришечкин во время съемок нового сериала СТС «Петя Великолепный», 2006 год Фото: Белоусов Виталий/ТАСС Актер Вячеслав Гришечкин во время съемок нового сериала СТС «Петя Великолепный», 2006 год Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС Съемки фильма «Мореплавания Солнышкина». Во время съемок (слева направо) артисты московских театров Ольга Хохлова, Вячеслав Гришечкин и Ольга Будина Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС Съемки фильма «Мореплавания Солнышкина». Во время съемок (слева направо) артисты московских театров Ольга Хохлова, Вячеслав Гришечкин и Ольга Будина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Вячеслав Гришечкин на премьере фильма «Учености плоды» в киноцентре «Октябрь» в Москве, 2021 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Вячеслав Гришечкин на премьере фильма «Учености плоды» в киноцентре «Октябрь» в Москве, 2021 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Песков и Вячеслав Гришечкин, 2022 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Песков и Вячеслав Гришечкин, 2022 год

Ранее сообщалось, что французский модельер Марк Боан ушел из жизни в 97 лет. Он занимал должность главного дизайнера модного дома Dior с 1961 по 1989 год. Отмечается, что Боан скончался в своем доме в Бургундии. О причинах его смерти не сообщается. Похороны модельера состоялись 13 сентября во французской коммуне Шатийон-сюр-Сен.