Ушел из жизни бывший главный дизайнер модного дома Dior Французский модельер Марк Боан умер на 98-м году жизни

Фото: Guy Marineau/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марк Боан

Французский модельер Марк Боан ушел из жизни в 97 лет, сообщила газета Le Figaro. Он занимал должность главного дизайнера модного дома Dior с 1961 по 1989 год. По данным газеты, Боан скончался в своем доме в Бургундии.

Дизайнер жил там в полном уединении более 30 лет. О причинах его смерти не уточняется. Похороны модельера состоятся 13 сентября во французской колонне Шатийон-сюр-Сен.

Боан получил должность в одном из самых знаменитых модных домов Франции после приглашения основателя Кристиана Диора. Он сменил на посту Ив Сен-Лорана. Клиентами модельера стали многие знаменитые актрисы и даже члены королевской семьи Монако. Среди них Элизабет Тейлор, Грейс Келли, принцессы Каролина Маргарита Луиза и Стефания Мария Елизавета.

Ранее сообщалось о смерти итальянского певца Тото Кутуньо. Он умер на 81-м году жизни в больнице Сан-Рафаэлле в Милане. Менеджер исполнителя Данило Манкузо уточнил, что его состояние ухудшалось на протяжении нескольких месяцев.

Также стало известно о смерти известного концептуалиста и художника Ильи Кабакова. Он ушел из жизни в 89 лет. Кабаков являлся почетным членом Российской академии художеств. После переезда за рубеж художник создавал все свои проекты совместно с супругой Эмилией Кабаковой.