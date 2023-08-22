Итальянский певец Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни

Фото: United Archives / kpa/Global Look Press

Тото Кутуньо

В Италии в возрасте 80 лет скончался певец Тото Кутуньо, сообщает агентство ANSA. Он ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его доставили ранее.

Менеджер певца Данило Манкузо отметил, что вследствие продолжительной болезни в последние месяцы Кутуньо стало хуже.

Тото (Сальваторе) Кутуньо родился 7 июля 1943 года в Тоскане. С самого детства мальчик проявлял предрасположенность к музыке. Вслед за отцом, который превосходно играл на трубе, он освоил этот инструмент. Позже Кутуньо самостоятельно овладел игрой на ударных и аккордеоне. В 13 лет Тото занял третье место на региональном музыкальном конкурсе. До 19 лет Кутуньо играл на ударных в местных музыкальных группах.

В 1976 году он впервые принял участие в фестивале Сан-Ремо с песней Volo AZ 504 в составе группы Albatros и занял третье место в общем зачете. В 1983-м Кутуньо участвовал в фестивале в Сан-Ремо с песней L’italiano, которая по сегодняшний день остается визитной карточкой артиста. Он был победителем музыкального конкурса «Евровидение-1990» в Загребе.

В конце 1985 года итальянец впервые посетил СССР, где дал концерты в Москве и Ленинграде. Кутуньо сотрудничал с известными исполнителями — Адриано Челентано, Джо Дассеном, Далидой и многими другими.

В 2006 году Кутуньо был впервые приглашен в РФ на Международный музыкальный фестиваль «Авторадио» «Дискотека 80-х». В 2008-м он снова принял участие в фестивале. Весной 2009 года Кутуньо отказался от концертов в России из-за обострения тяжелой болезни и проходил курс химиотерапии. В ноябре того же года певец приезжал в Москву, чтобы выступить в шоу «Легенды „Ретро FM“ — 2009». В июле 2023 года Кутуньо отмечал 80-летний юбилей.