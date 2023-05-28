Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков Советский художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет

Фото: Филиппов Алексей/ITAR-TASS

Илья Кабаков

Известный концептуалист и художник Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет, сообщил в соцсетях Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых. Семья планирует провести частную похоронную церемонию, а публичная панихида состоится через несколько недель.

Мы с глубокой печалью сообщаем о смерти Ильи Кабакова, великого художника и философа, дорогого мужа, отца и дедушки. Человек, который всю свою жизнь мечтал об утопии, ушел из жизни в субботу, 27 мая, окруженный своими близкими, — говорится в сообщении Фонда.

Илья Иосифович Кабаков был советским художником. В конце 1980-х годов эмигрировал в США. Он стал одним из основателей московского концептуализма, превосходно представив это направление. Он был почетным членом Российской академии художеств. После переезда за рубеж, Кабаков проводил все свои проекты совместно с женой Эмилией Кабаковой.

Картины Кабакова «Номер люкс» и «Жук», созданные в 2006 и 2008 годах, были проданы на аукционе Phillips de Pury в Лондоне за впечатляющие 4,1 миллиона и 5,84 миллиона долларов, что является значительной суммой для современного российского искусства.

Ранее модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, в щелковской больнице он оказался с внутренним кровотечением. У Зайцева была язва желудка, спровоцировавшая кровотечение, которое и стало причиной смерти. Врачи несколько часов боролись за жизнь стилиста, но спасти пациента не удалось: он умер в реанимации.