Стало известно, кому Вячеслав Зайцев хотел завещать свой Дом моды Друг Зайцева Расул Ахмедов: кутюрье хотел, чтобы Дом моды перешел к государству

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Скончавшийся 30 апреля модельер Вячеслав Зайцев хотел, чтобы после смерти созданный им Дом моды перешел к государству. Об этом NEWS.ru рассказал друг кутюрье, экс-заместитель директора Дома моды Расул Ахмедов, работавший с Зайцевым порядка 30 лет.

При мне он [Вячеслав Зайцев] говорил, что Дом моды должен отойти государству. Он хотел, чтобы его детище перешло к народу, которому он служил всю жизнь. И мое субъективное мнение, что да, государству Дом моды и должен быть передан, — рассказал Ахмедов.

Он отметил, что формально руководителем Дома моды сейчас является сын Зайцева Егор. По мнению Ахмедова, тот может не справиться с управлением.

Я понимаю, что всем будет распоряжаться Егор на свое усмотрение. У меня есть основания переживать — это мое личное мнение, — что дело всей жизни Вячеслава Зайцева, то есть его Дом моды, в руках его сына может погибнуть, — высказал опасение друг покойного модельера.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал, что тело Зайцева следует перезахоронить в Москве на Новодевичьем кладбище, с такой инициативой выступают друзья дизайнера. Он подчеркнул, что кутюрье «заслуживает особых почестей», поэтому должен быть похоронен в центре Москвы.

По словам художника, решение похоронить модельера на кладбище в Щелково странное и опрометчивое. Сафронов отметил, что у поклонников будут возникать проблемы с тем, чтобы добраться до места захоронения. Он также пояснил, что сам Зайцев хотел, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище, а родные модельера, считает художник, нарушили его волю.