«Заслуживает особых почестей»: Сафронов о перезахоронении Зайцева Художник Сафронов рассказал об инициативе перезахоронить тело модельера Зайцева в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никос Сафронов

Тело модельера Вячеслава Зайцева следует перезахоронить в Москве на Новодевичьем кладбище, с такой инициативой выступают друзья дизайнера, рассказал художник Никас Сафронов. Комментируя ситуацию KP.RU, он подчеркнул, что Зайцев «заслуживает особых почестей», поэтому должен быть похоронен в центре Москвы.

Вячеслав Зайцев заслуживает особых почестей, в том числе в вопросах погребения. Такой мэтр, как он, должен быть похоронен в центре столицы. Для народа, для страны это признание его заслуг, это знак отличия. Было бы правильно его похоронить на Новодевичьем кладбище, — высказался Сафронов.

По словам художника, решение похоронить модельера на кладбище в Щелково странное и опрометчивое. Сафронов отметил, что у поклонников будут возникать проблемы с тем, чтобы добраться до места захоронения. Он также пояснил, что сам Зайцев хотел, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище, а родные модельера нарушили его волю.

Очень грустно, что родные позволяют себе принимать решения вопреки воле своего незабвенного. Никто не вправе менять пожелания усопшего. Друзья Вячеслава Зайцева считают, что его права были ущемлены, — поделился художник.

Сафронов отметил, что вопрос перезахоронения нельзя решить без родственников Зайцева, но сам он выступает за данное предложение. Он пояснил, что это не просто желание самого модельера, но и «объективно правильное решение».

Сын Зайцева Егор ранее был вызван в Следственный комитет в связи со смертью отца. Он отметил, что именно из-за следственной экспертизы тело Зайцева долго не удавалось забрать из морга. Комментируя вопрос о вероятном отравлении, Егор Зайцев допустил, что такое возможно.