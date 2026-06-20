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20 июня 2026 в 10:30

Известный поэт скончался в Москве

Поэт Сергей Светланин скончался на 59-м году жизни в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Поэт, композитор, исполнитель собственных песен Сергей Светланин скончался в реанимации городской клинической больницы им. Юдина в Москве, сообщили в соцсетях его близкие. Артисту было 58 лет.

К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что у его жены Галины, только перенесшей инсульт, нет денег на похороны. Огромная просьба ко всем, кто знал Сережу, откликнитесь, пожалуйста! — говорится в некрологе.

Светланин родился в Москве 1 марта 1968 года. За годы творчества он написал свыше 300 произведений. Среди самых узнаваемых — «Перезвони мне», «Рыцарь контентных снов», «Сочи Олимпиада» и «Я прошу не себе».

Ранее сообщалось, что многолетний менеджер группы ABBA Герель Хансер умерла в возрасте 76 лет. О смерти женщины сообщили участники легендарного шведского коллектива. Причина пока не раскрывается.

До этого сообщалось, что на 63-м году жизни умер основатель и лидер рок-группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин. Он был последним из живых участников коллектива. Сформировавшаяся в Ленинграде в 1983 году группа выступала в жанрах рок-н-ролл и бабблгам.

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