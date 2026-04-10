Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 12:37

Звезда фильма «Назад в будущее» был шокирован новостью о своей смерти

Актер Майкл Джей Фокс опроверг новости о своей смерти

Майкл Джей Фокс Майкл Джей Фокс Фото: IMAGO/Eventpress Becher/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский актер Майкл Джей Фокс вышел на связь с поклонниками после того, как телеканал CNN ошибочно сообщил о его смерти. По данным издания Deadline, некролог звезды трилогии «Назад в будущее» появился на сайте канала случайно и был оперативно удален. Представители CNN принесли официальные извинения артисту.

Сам Фокс отнесся к ситуации с присущим ему оптимизмом и предложил фанатам несколько ироничных способов проверки реальности в подобных случаях. Он пошутил, что при виде новости о своей гибели можно пролить на колени кипяток для проверки чувствительности или просто переключить канал.

Я думал, мир рушится, а оказалось, что речь обо мне. Но я‑то цел и невредим, — заявил артист.

Несмотря на многолетнюю борьбу с болезнью Паркинсона, 64-летний актер сохраняет стойкость и заявляет, что не боится ухода из жизни. Он признался, что прошлые испытания научили его справляться с любыми жизненными вызовами и философски относиться к будущему.

Ранее стало известно, что актер Брюс Уиллис по-прежнему узнает своих близких, но не осознает, что у него деменция, рассказала супруга звезды Эмма Хеминг. Она сообщила, что «крепкий орешек» страдает анозогнозией — состоянием, при котором мозг из-за лобно-височной деменции теряет способность осознавать собственные нарушения.

США
Кино
некрологи
актеры
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Общество

Европа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.