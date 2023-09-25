Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина

Фото: vk.com/krispen

Ангелина Ноздрина

Актриса театра и кино Ангелина Ноздрина умерла на 66-м году жизни, сообщил в «ВКонтакте» член Союза театральных деятелей России Александр Чупин. Он отметил, что артистка, известная по роли в сериале «Глухарь», скончалась 24 сентября, через год после смерти мужа, заслуженного артиста России Владимира Таныгина.

Пришла страшная новость — ушла Ангелина Ноздрина, — говорится в его сообщении.

Также о смерти актрисы, которая отметила 65-летний юбилей две недели назад, сообщается на ее странице в соцсети.

Сегодня в 05:30 утра не стало Ангелины Ноздриной. Светлая ей память, — отмечается в сообщении.

Ноздрина родилась в Душанбе в 1958 году. Там же, в Таджикистане, она получила театральное образование. Позже вместе с мужем работала в театрах Душанбе, Оренбурга, Красноярска и Омска. В 2000 году перебралась в Вологду.

На телеэкранах Ноздрина появилась в середине 2000-х годов. После дебюта в украинской мелодраме «Держи меня крепче», снялась в сериалах «Глухарь» и «Меч».

Ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 54 лет скончалась актриса Белла Ко. Артистка умерла от онкологического заболевания в своей квартире на улице Перерва на юго-востоке столицы. Белла Ко снималась в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других. Также она известна в качестве переводчика и актера дубляжа. Ее голосом в российском прокате разговаривали герои многих мультфильмов.