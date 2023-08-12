Умерла актриса из сериала «Улица разбитых фонарей» Актриса Белла Ко скончалась в возрасте 54 лет

Фото: Новый Русский Сериал

Кадр из сериала/«Улицы разбитых фонарей — 4», актриса Белла Ко

Актриса Белла Ко скончалась в Москве в возрасте 54 лет, сообщает ИА «Регнум». По данным агентства, артистка умерла 10 августа от онкологического заболевания в своей квартире на улице Перерва на юго-востоке столицы.

В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти — онкология, — рассказал собеседник агентства.

Белла Ко снималась в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других. Также она известна в качестве переводчика и актера дубляжа. Ее голосом в российском прокате разговаривали герои мультфильмов «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды», фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Крупная рыба», «У холмов есть глаза», «Мой любимый марсианин» и других.

9 августа скончалась актриса Вера Васильева. Она снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры Васильева играла с 27 марта 1948 года, отметилась ролью графини Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы и заявил, что ее кончина стала невосполнимой утратой для всей культуры России. По его словам, талантом, мудростью и открытостью артистки восхищались миллионы. Именно такой она останется в памяти близких, друзей и коллег, добавил президент. Васильева, по словам Путина, отличалась по-настоящему ярким и самобытным дарованием.