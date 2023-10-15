Лекция в МГИМО, съемки в фильме: чем сейчас занимается шоумен Иван Ургант

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Иван Ургант

Артист Иван Ургант после начала спецоперации редко появляется на экранах ТВ и делает мало заявлений. Чем сейчас занимается шоумен?

Что известно о лекции Урганта в МГИМО

Источник в МГИМО сообщил RT, что профессор МГИМО Юрий Кобаладзе пригласил Ивана Урганта в университет, чтобы тот «посмешил аудиторию». Артист выступил бесплатно в качестве шоумена.

«Деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы. Ни к журналистике, ни к преподаванию это отношения не имеет», — заявил собеседник.

Замдекана факультета международной журналистики МГИМО, профессор Юрий Кобаладзе в разговоре с NEWS.ru назвал ерундой публикации в СМИ о том, что именно он пригласил в университет Урганта.

«А кто вообще сказал, что я к этому делу причастен? И что это за проблема такая — приход кого бы то ни было в институт, что это так взволновало общественность? Мало ли какую-то ерунду вытащат. Что я должен комментировать? Рассказывать учебный процесс? Кого приглашают, кого не приглашают. В чем тут проблема, я никак не пойму, почему это так взбудоражило общественное мнение?» — прокомментировал он.

Почему Урганта проверяют на дискредитацию армии и руководства РФ

Парламентарий Александр Хинштейн сообщил, что Госдума по итогам заявлений спикера Вячеслава Володина о релокантах приняла протокольное поручение об их проверке. Это коснется, в частности, Ивана Урганта, Александра Гудкова, Александра Васильева, Михаила Фридмана, Александра Реввы, Руслана Усачева и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«В списке на проверку — артисты, бизнесмены, блогеры. По моему предложению в него был включен и сын председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов, известный своими антироссийскими заявлениями (наряду с отцом-чиновником). Зампред правительства СО Кудряшов накануне отказался комментировать заявления председателя Госдумы», — сообщил он.

Чем сейчас занимается Ургант

Telegram-канал «Сеанс» сообщал, что Иван Ургант получил главную роль в фильме. На данный момент съемки завершены. Авторы проекта не сообщают его название и сроки выхода.

Лента была снята при поддержке фонда народного артиста России Александра Сокурова «Пример интонации», специализирующегося на кинодебютах.

«Съемки действительно завершили. Дебют Николая Солодникова, первая драматическая роль Ивана Урганта», — заявил ТАСС директор фонда Николай Янкин.

Автором фильма стал Николай Солодников, известный YouTube-проектом «ещенепознер». Супругу журналиста, автора YouTube-канала «Скажи Гордеевой» Катерину Гордееву, в сентябре 2022 года Минюст России внес в список иноагентов.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Иван Ургант

Почему Иван Ургант пропал с ТВ

Иван Ургант в день начала спецоперации разместил в соцсетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестала выходить в эфир его авторская программа «Вечерний Ургант».

Официальных сообщений об увольнении телеведущего с Первого канала не было, но в эфир он так и не вернулся, несмотря на то, что федеральные каналы возобновили трансляцию развлекательного контента.

Читайте также:

«Елки-10»: когда выйдут в прокат, кто снялся, появятся ли Нагиев и Ургант

Ургант, Ротару и Собчак поддержали слова Галкина об Израиле

«Мерзавцы, доносчики и подлецы»: отец Ивана Урганта о критиках сына