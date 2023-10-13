Психотерапевт рассказал, что женщины скрывают на первом свидании Психотерапевт Вилков: на первом свидании женщины часто скрывают свой возраст

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На первом свидании женщины нередко пытаются скрыть некоторые факты о себе, рассказал врач-психотерапевт Алексей Вилков. В беседе с aif.ru он пояснил, что чаще всего это касается возраста: как правило, женщины хотят выглядеть моложе и не отвечают на такие вопросы прямо. Некоторые женщины предпочитают скрыть особенности своей внешности, например, специально надевают каблуки, чтобы предстать в лучшем свете.

Чтобы создать привлекательный образ, некоторые начинают менять свое поведение: так, в обычной жизни излишне разговорчивая девушка может попытаться больше слушать потенциального партнера, а застенчивая, наоборот, будет стараться быть более общительной. Из-за этого поведение может стать неестественным, что негативно отразится на первом впечатлении, предупредил психотерапевт.

Иногда женщина может скрывать и свой семейный статус. Вилков отметил, что бывают случаи, когда замужние начинают ходить на свидания. То же самое касается и детей: некоторые женщины боятся отпугнуть мужчину этой информацией. Психотерапевт отметил, что в реальной жизни это и правда является фактором, из-за которого второе свидание может не состояться.

Вилков уточнил, что иногда девушка на первом свидании представляется ненастоящим именем. Это может быть связано с попыткой выглядеть оригинально, но чаще всего это вопрос безопасности, так как нельзя предсказать, каким именно окажется мужчина, которого женщина видит впервые.

Психолог Наталья Панфилова ранее посоветовала не пытаться решить проблемы с партнером сразу же, как они возникли. По ее словам, следует подобрать подходящий момент, когда оба человека будут находиться в спокойном состоянии.