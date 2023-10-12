Психолог дала совет, как правильно решать проблемы в отношениях Психолог Панфилова: для обсуждения проблем паре нужно выбрать подходящее время

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Решать проблемы в отношениях не следует в тот же момент, как они возникли, паре лучше найти для этого подходящее время, предупредила семейный психолог Наталья Панфилова. В беседе с «Радио 1» она уточнила, что для обсуждения конфликтной ситуации оба партнера должны находиться в спокойном состоянии. Если же партнер не готов говорить о проблеме, стоит воспользоваться правилом «трех да, трех нет».

Если у вас в первый раз не получилось поговорить с партнером, то <...> выберите наиболее подходящий момент. Если и тогда ничего не получилось, то это уже звоночек, но нужно попросить партнера самому предложить время поговорить на эту тему. <...> И если со стороны партнера не поступает никакого предложения, то делайте выводы, — разъяснила психолог.

Специалист также отметила, что желание человека сидеть с гаджетом, вместо того чтобы проводить время с партнером, может говорить как о его стремлении таким образом отдохнуть, так и о попытке уйти от реальности и от отношений. Панфилова уточнила, что часто это является обозначением личных границ.

Психолог Артур Черненко ранее объяснил, что сохранить романтику в отношениях можно, если выражать свои чувства понятно для партнера — это может быть как ужин, стихи, так и просто нежные слова. По его словам, романтические жесты должны содержать смысловую нагрузку.