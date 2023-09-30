Паулина Андреева: от студентки МХАТа до жены и коллеги Бондарчука Рассказываем про карьеру и личную жизнь Паулины Андреевой — актрисы, сценаристки и жены Федора Бондарчука

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Паулина Андреева

Паулина Андреева известна как многогранная личность, не раз проявившая себя на творческом поприще. В ее послужном списке — многолетняя служба в театре, роли в фильмах и сериалах и сотрудничество с Федором Бондарчуком. Наравне с успешной карьерой девушка может похвастаться эффектной внешностью и изящностью. Рост Паулины Андреевой составляет 175 сантиметров, а вес — всего 55 килограммов. Обратимся к биографии Паулины Андреевой, чтобы узнать, какой была ее дорога к славе и как она живет сейчас.

Биография Паулины Андреевой

Будущая актриса появилась на свет 12 октября 1988 года в Ленинграде. Родители выбрали для нее имя Екатерина (она сменила его на Паулину, достигнув совершеннолетия). Ничто не предвещало того, что Андреева предпочтет актерскую стезю. Ее мать работает ландшафтным дизайнером, а отец владеет строительной фирмой. Однако с малолетства в девочке проявилась склонность к творчеству. Она с удовольствием декламировала стихи и пела, а будучи школьницей, занималась в престижной студии балета «Тодес».

В не меньшей степени Паулина интересовалась актерским мастерством. Но родители отговорили девушку от поступления в театральное училище. Они убедили ее, что в творческой сфере нет финансовых перспектив. Поддавшись их уверениям, Андреева поступила в СПбГУ на факультет журналистики.

Однако учеба продлилась недолго. Уже через 2 года Паулина отчислилась из университета, переехала в Москву и подала документы во все театральные вузы. ГИТИС и Школа-студия МХАТ с удовольствием приняли абитуриентку. Она отдала предпочтение МХАТу.

Как признавалась Андреева, учеба не только увлекла, но и удивила ее. В мастерских студенты изображали мусорные баки, зажигалки и швабры. Но вскоре Паулине удалось проникнуться атмосферой актерского мира. Она влилась в процесс и стала демонстрировать высокие результаты. Упорство и самоотдача привели к тому, что уже на 3-м курсе девушка получила роль в спектакле «Околоноля» Кирилла Серебренникова. С этого начался творческий путь Паулины Андреевой.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Паулина Андреева на сцене театра

Театральная жизнь Паулины Андреевой

Дипломной работой Андреевой стал танцевальный спектакль «Жизель, или Обманутые надежды». На защите присутствовал режиссер Олег Табаков. Он и предложил Паулине Андреевой пойти на службу в МХТ им. Чехова. В 2011 году актриса присоединилась к труппе Московского Художественного театра. Как позже признавалась Паулина, работа «в Камергерском переулке» была ее мечтой с 1-го курса.

Первыми ролями Андреевой стали Ульяна в постановке «Дом» и Низа и Фрида в «Мастере и Маргарите». Затем девушка блеснула в спектакле «№ 13D» Владимира Машкова. В этом смелом, местами эпатирующем проекте она продемонстрировала раскрепощенность и самоотдачу. Режиссеры заметили Андрееву и стали предлагать ей все больше ролей.

Сегодня среди постановок, в которых задействована девушка, можно выделить проекты:

«Кармен. Этюды»;

«Тартюф»;

«Преступление и наказание»;

«Дворянское гнездо»;

«Dreamworks* *Мечтасбывается»;

«С любимыми не расставайтесь».

Коллегами Андреевой по сцене стали Игорь Верник, Сергей Беляев, Ирина Пегова, Ольга Барнет, Юрий Кравец, Игорь Золотовицкий и многие другие.

Дебют Паулины Андреевой как киноактрисы

Кинематограф вошел в жизнь Паулины Андреевой в 2007 году. Дебютом девушки стала роль второго плана в детективе «Закон и порядок». Затем она приняла участие в съемках мелодрамы «Шальной ангел» со Светланой Ходченковой.

Известность пришла к Паулине Андреевой после премьеры драматического сериала «Оттепель». Она проявила себя не только как актриса, но и как певица. В образе Дины девушка исполнила сольный вокальный номер. Хоть эта роль и была эпизодической, Андреева смогла покорить и съемочную группу, и зрителей.

Наконец Андреевой удалось выйти на первый план. Ее дебютной главной ролью стала Лера в криминальной драме «Саранча». Как и в постановке «№ 13D», актрисе пришлось сыграть в многочисленных постельных сценах. Сама Паулина говорит, что воспринимала их как часть «драматургии сюжета», поэтому не испытывала смущения.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Паулина Андреева в спектакле «№ 13D»

Роли последовали одна за другой. Актриса снялась в сериалах «Тёмный мир: Равновесие», «Григорий Р.», «Выстрел», «Метод». На съемках она познакомилась с именитыми коллегами. В их числе Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Данила Козловский и многие другие.

Главные роли и знакомство с Бондарчуком

В 2017 году вышла комедия «Мифы» Александра Молочникова. В этом фильме Андреева сыграла сразу две роли: дерзкую Мию и ее наивную сестру-близнеца Марию. По словам Паулины, она согласилась на участие в проекте, поддавшись харизме начинающего режиссера.

Фильм получил низкие оценки критиков, но стал началом важного этапа в биографии Паулины Андреевой. На съемках «Мифов» девушка познакомилась с Федором Бондарчуком. Позже артисты вместе играли в исторической драме «Демон революции», в которой им достались роли возлюбленных.

Интересным актерским опытом для Паулины стали съемки в научно-фантастическом сериале «Лучше, чем люди». Андреева исполнила роль робота-андроида. По требованию режиссера ей приходилось тщательно контролировать мимику и интонации. Не меньший дискомфорт доставлял увесистый грим. Но сама актриса говорит, что с благодарностью принимает любую возможность сменить амплуа.

Сейчас Паулина Андреева регулярно принимает участие в громких кинопроектах. В биографической драме «Цой» актриса предстала в роли Полины, возлюбленной музыканта. В сериале «Метод-2» она вернулась к образу Есени. Она также получила роли в следующих проектах:

«Вертинский» (2021);

«The Телки» (2022);

«13 клиническая» (2022).

Не только актриса: Паулина Андреева как сценаристка и продюсер

С 2018 года Паулина Андреева проявляет себя не только как актриса, но и как сценаристка. Ее первыми работами в этом качестве стали короткометражные фильмы «Допинг», «Есть город золотой» и «Плачу с вами». А в полной мере она проявила в себя в 2020 году, написав сценарий для сериала Федора Бондарчука «Псих». Драма из 8 эпизодов получила высокие оценки зрителей.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Паулина Андреева

Девушка не остановилась на достигнутом. Она приняла участие в создании еще одного сериала Бондарчука — драмы «Актрисы». На этот раз Паулина стала не только сценаристом, но и шоураннером. Так в творческой биографии Паулины Андреевой открылась еще одна страница.

Личная жизнь Паулины Андреевой: муж и дети

Личная жизнь Паулины Андреевой не первый год является предметом внимания журналистов и зрителей. Девушке неоднократно приписывали романы с коллегами по съемкам. Однако и с Игорем Верником, и с Владимиром Машковым ее отношения оставались сугубо рабочими.

Но в 2016 году все изменилось. Публика узнала о романе Андреевой и Федора Бондарчука. Возлюбленные появились вместе на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр». По слухам, пара афишировала отношения под давлением родителей Паулины. Те были против, что их дочь вынуждена скрывать отношения с именитым продюсером. Стоит заметить, что ради Андреевой Бондарчук оставил жену Светлану, с которой состоял в браке 25 лет.

Паулина Андреева стала женой Бондарчука в 2019 году. Журналистов на церемонию не допустили. Пара расписывалась в окружении близких родственников. Гостям, приглашенным на празднование, запрещалось делать снимки. В интернете можно найти только одно фото Паулины Андреевой в свадебном платье. Его опубликовала сама девушка.

В 2021 году у Паулины Андреевой и Бондарчука родился сын. Мальчик получил имя Иван. Актриса держала беременность в тайне все 9 месяцев. С равной тщательностью она оберегает приватность ребенка. В интернете нельзя найти ни одной фотографии Вани. Как и прежде, актриса предпочитает не делиться подробностями личной жизни.

Как изменилась жизнь Паулины Андреевой в 2023 году

Зимой 2022 года актриса высказалась против специальной военной операции на Украине. Соответствующий пост появился в ее соцсетях. После этого девушка временно пропала с радаров прессы. А личная жизнь Паулины Андреевой опять стала предметом пересудов.

Весной того же года Паулину застали в стамбульском ресторане. Вместе с ней за столиком сидели Анатолий Чубайс и его жена. А вот Бондарчука в их компании не было.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Паулина Андреева и Федор Бондарчук

В июне 2022 года стало известно, что родственники Андреевой эмигрировали. Ее братья переехали в Израиль. Они сообщили об этом в личных блогах. Брат актрисы Игорь даже успел жениться в Тель-Авиве.

Поклонники, следящие за жизнью Паулины Андреевой, решили, что актриса тоже готовится к отъезду из России. В связи с этим они заподозрили, что в семейной жизни женщины начался кризис. Однако вскоре домыслы зрителей были развеяны.

Поездка актрисы в Стамбул оказалась лишь коротким отпуском. Об этом заявила менеджер Паулины. А отсутствие на публике объяснялось декретом. Паулина Андреева предпочитает уделять время сыну, а не светским мероприятиям.

В 2023 году Паулина Андреева вернулась в поле зрения публики. 28 марта она была замечена в родном МХТ на мероприятии Художественного театра. А уже через 2 дня она сияла на премьере сериала «Актрисы», состоявшейся в кинотеатре «Октябрь». Она позировала для папарацци в компании мужа. Фанаты убедились, что пропажа актрисы с радаров обоснована желанием проводить время с семьей. Никакого подтекста в ее поведении нет.

Чем занята Паулина Андреева сейчас

Андреева редко появляется на светских мероприятиях, зато не забывает про театр. Осенью 2023 года она исполняет ведущие роли сразу в нескольких постановках родного МХТ им. Чехова. Увидеть актрису на сцене можно в спектаклях:

«№ 13D»;

«Сирано де Бержерак»;

«Поколение Маугли».

Последняя из упомянутых постановок является совместным проектом с благотворительным Фондом Константина Хабенского. Деньги, полученные с продажи билетов, идут на поддержку пациентов с опухолями спинного и головного мозга. Вместе с Андреевой в постановке принимают участие Елизавета Ермакова, Дмитрий Сумин, Полина Гагарина, Константин Хабенский и другие именитые артисты.

Актрису можно увидеть не только на сцене МХТ. Она также приняла участие в спектакле «Поле», премьера которого состоялась в Музее Москвы. Пьеса основана на повести «Материнское поле» Чингиза Айтматова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Паулина Андреева на премьере сериала «Актрисы»

Кино тоже не остается в стороне. Сейчас в работе находится очередной фильм с Паулиной Андреевой — драма Сони Карпуниной «Как дети». Вместе с актрисой в проекте задействованы Константин Хабенскийи Риналь Мухаметов. А в 2025 году ожидается премьера мюзикла «Пророк», посвященного жизни Александра Пушкина. Паулина предстанет в роли Авдотьи Голицыной.

Паулина Андреева не радует поклонников частыми выходами в свет. Но ее творческая жизнь не утихает. Не приходится сомневаться, что в будущем она еще не раз продемонстрирует грани своего таланта. Так что остается ждать новых проектов, в которых она проявит себя не только как актриса, но и как сценаристка.

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