Священник, байкер, актер, семьянин: яркая биография Ивана Охлобыстина Каждый знает своего Ивана Охлобыстина. В его биографии нашлось место вере в Бога, комедиантству и семейной жизни. Какого Охлобыстина выбираете вы?

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Иван Охлобыстин — биография

Иван Охлобыстин — очень необычный человек. Он был байкером и священником, при этом его тело покрыто множеством татуировок, несмотря на сан. Он очень выразительно картавит и заразительно смеется над этим фактом. Он взял в жены актрису, которая после яркой роли разочаровалась в жизни, а сегодня у них многодетная семья. Узнаем, как сложилась жизнь Ивана Охлобыстина, почему он стал тем, кто есть, и сколько сегодня детей у Охлобыстиных.

Простая жизнь Вани Охлобыстина

Иван Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в необычной семье. Его матери было 19 лет, отцу — 60. Молодую женщину отговаривали рожать ребенка от возрастного отца, но Альбина Беляева решила по-своему. Будущий актер родился в доме отдыха, которым заведовал его отец. Охлобыстин-старший мало вмешивался в воспитание наследника, к тому же брак быстро распался. Однако в критических ситуациях он все же применял различные воспитательные методы, чтобы заставить сына хорошо учиться.

Военный хирург, ветеран Великой Отечественной войны, полковник медицинской службы Иван Охлобыстин — старший из-за множества ранений, полученных во время боевых действий, умер, когда сыну не было 10 лет. Альбина с сыном переехала в Москву, где у Ивана появился отчим, а вскоре родился и единоутробный брат. Ивану родители не могли уделять много внимания из-за появления малыша в семье, а потому будущий актер не утруждал себя хорошей успеваемостью и дисциплиной, предпочитая проводить время с друзьями на улице.

При этом в семье было принято читать хорошие книги, слушать классическую музыку и ценить искусство. Поэтому Иван имел хороший вкус и был начитанным подростком. Позже он вспоминал, что мечтал быть и космонавтом, и путешественником, но жизнь Ивана Охлобыстина изменилась в тот день, когда он увидел на экране Олега Янковского в роли волшебника в ленте «Обыкновенное чудо». С этого дня он загорелся мечтой стать актером.

Студент, солдат, режиссер, актер, сценарист

Охлобыстин решил поступить во ВГИК, и его актерский талант произвел сильное впечатление на членов приемной комиссии. В ходе экзамена абитуриента попросили удивить преподавателей. В ответ Иван начал возмущенно кричать, что он пришел в вуз, чтобы сказать свое слово в мире кино, а не кривляться перед приемной комиссией. Эмоционального парня выгнали из аудитории и зачислили на первый курс, поскольку задачу, поставленную педагогами, он выполнил — все преподаватели были удивлены пылом и актерским талантом юноши.

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Простая жизнь Охлобыстина

В биографии Ивана Охлобыстина, как и у любого сознательного гражданина СССР, есть графа с названием «Служба в армии». После первого курса будущему актеру пришла повестка из военкомата, и он уехал отдавать долг родине в ракетных войсках. После демобилизации Охлобыстин вернулся во ВГИК, кроме того, стал активно участвовать в общественной деятельности и вскоре занял пост секретаря Союза кинематографистов.

Интересно, что первый опыт в кино Иван получил не как актер, а как режиссер, представив несколько короткометражных лент, которые были высоко оценены на значимых кинофестивалях Америки и Европы.

Как актер он дебютировал в 1991 году в фильме «Нога», за роль был награжден премией фестиваля «Молодость-1991». В 1993 году в биографии Охлобыстина появилась и заслуженная строчка с должностью сценариста. Лента «Урод» была высоко оценена критиками и кинематографистами. Тогда же, на фестивале «Кинотавр», была отмечена заслуженной наградой картина «Арбитр», снятая по сценарию Ивана еще в 1992 году. Охлобыстин выступал сценаристом для театральных спектаклей и сериалов. На сегодняшний день в кино он добился многого:

исполнил 85 ролей в фильмах и сериалах;

написал сценарии к 27 проектам;

выступил режиссером 4 лент;

стал продюсером 2 фильмов;

озвучил персонажей в 3 мультфильмах.

Одной из наиболее запоминающихся и ярких ролей в актерской биографии Охлобыстина стало воплощение на экране образа доктора Быкова в сериале «Интерны». Проект телеканала «ТНТ» в короткие сроки завоевал популярность среди зрителей, в том числе благодаря взбалмошному заведующему терапевтическим отделением. Всего сериал снимали на протяжении 6 лет, представив публике 14 сезонов. Иван Охлобыстин позже рассказывал, что долго размышлял, соглашаться или нет на эту неоднозначную роль, однако сумел найти в своем герое положительные качества, а кое-какие черты характера доктор Быков получил из опыта непростой жизни самого Охлобыстина.

Среди наиболее ярких проектов Ивана Охлобыстина можно отметить следующие фильмы:

«Нога», 1991 год.

«Мания Жизели», 1995 год.

«Три истории», 1997 год.

«Вместо меня», 2000 год.

«Даун Хаус», 2001 год.

«Царь», 2009 год.

«Соловей-разбойник», 2012 год.

«Иерей-сан. Исповедь самурая», 2015 год.

«Временные трудности», 2017 год.

«Недетский дом», 2021 год.

Фото: Global Look Press Жизнь Ивана Охлобыстина

«Временные» должности

Помимо участия в кинематографических работах Иван Охлобыстин до определенного времени слыл заядлым байкером. В конце 1990-х работал журналистом, а в 2005 году выпустил книгу под названием «XIV принцип». Помимо этого в активе у Охлобыстина — должность радиоведущего на станции «Русская служба новостей», телеведущего передачи «Первый класс» на Первом канале и креативного директора компании «Евросеть».

В 2001 году был рукоположен в сан священника в Ташкенте. Сначала отец Иоанн служил в Азии, а затем с женой и детьми отправился в Москву. Актер некоторое время совмещал работу в кино и служение в храме, но в 2005 году сделал выбор в пользу кинематографа из-за необходимости содержать семью.

Стоит отметить, что Охлобыстин всегда подчеркивал, что не видит ничего странного в том, что совмещает должности комедийного актера и служителя церкви. По его словам, актерство — это просто работа, которая никак не влияет на то, что у человека на душе. Несмотря на то что Охлобыстин с 2010 года не проводит церковных служб, он по-прежнему остается в сане священнослужителя.

Личная жизнь Ивана Охлобыстина

Семейная жизнь актера — полная противоположность его бурной карьере и эпатажному образу. В 1995 году Иван Охлобыстин всего после недели знакомства сделал предложение актрисе Оксане Арбузовой.

В то время звезда ленты «Авария — дочь мента» переживала трудный период в жизни. Как вспоминает сама актриса, ее даже посещали мысли о суициде. После встречи с Иваном жизнь, по ее словам, разделилась на до и после. Большую роль в становлении молодой семьи сыграла вера Ивана в Бога и его умение помочь молодой супруге, которая запуталась в жизни из-за ранней славы. Оксана отмечала, что до встречи с мужем ее не интересовали ни религия, ни семейная жизнь, а когда она встретилась с Иваном Охлобыстиным, появилось желание вместе с мужем идти по его духовному пути, строить семью и иметь детей.

Шестеро детей Ивана Охлобыстина

Сколько детей у семьи Охлобыстиных сегодня? Пока шесть. Оксана Арбузова в интервью рассказывала, что после замужества, когда Иван вернул ей веру в то, что жизнь продолжается, она стала получать предложения сниматься. Однако почти все их пришлось отклонить — один за другим в семье появились дети:

Анфиса — в 1996 году.

Евдокия — в 1997 году.

Варвара — в 1999 году.

Василий — в 2001 году.

Иоанна — в 2002 году.

Савва — в 2006 году.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Сколько детей у Охлобыстина

Оксана оставила карьеру ради семьи, однако ни разу об этом не пожалела. Иван проводил с детьми много времени, прививая им умение ценить хорошие книги и качественную музыку. Старшие дети выросли и обзавелись собственными семьями. Василий — единственный из детей Ивана Охлобыстина, кто пошел по стопам отца и поступил во ВГИК.

Сегодня Иван Охлобыстин продолжает активно сниматься и работать над новыми проектами. Он выступил ярым сторонником СВО и ведет в интернет-пространстве оживленное общение с противниками официального политического курса. Осенью прошлого года актер с некоторыми членами семьи посетил ДНР и получил гражданство этой республики.

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