На ком женился перед смертью Армен Джигарханян и кто получил его наследство Армен Джигарханян за свою жизнь исполнил почти 400 ролей. Сегодня вспомним самые яркие факты из его биографии, личной жизни и карьеры

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Армен Джигарханян

У молодого поколения имя актера Джигарханяна ассоциируется с последними годами его жизни, которые были омрачены скандалами из-за опрометчивого союза с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Однако для тех, кто был рожден в Союзе, Армен Джигарханян известен как неповторимый театральный и киноактер, режиссер и педагог. Маэстро ушел из жизни в 2020 году. Узнаем, как, где он жил после скандального разрыва с молодой женой и кому оставил наследство.

Ранняя биография Армена Джигарханяна

Один из наиболее любимых отечественных актеров родился в 1935 году в Ереване. Мальчику исполнилось несколько месяцев, когда его отец завел вторую семью и бросил жену с сыном и старшей дочерью. Лишь много лет спустя Армен восстановил связи с отцом и познакомился с его дочерью от второго брака и своей сестрой Мариной.

Мать будущего актера, Елена Джигарханян трудилась в Совете министров Армении и зарабатывала достаточно, чтобы содержать семью. Однако с началом Великой Отечественной войны ситуация ухудшилась, и позже Армен Джигарханян вспоминал, что военные годы были наполнены горем и трудностями. Однако вскоре мать вышла замуж второй раз, и именно отчима Армена считал своим настоящим отцом.

Фото: РИА Новости Джигарханян роли

Елена Джигарханян была увлеченной театралкой, она, несмотря на большую загрузку на работе и послевоенные трудности быта, старалась посещать все премьеры и всегда брала с собой сына. Позже Армен рассказывал, что уже в средних классах он был уверен, что хочет стать актером. Именно поэтому, получив аттестат, мальчик поехал поступать в ГИТИС, но экзаменационная комиссия отказала юноше — они сочли, что армянский акцент не позволит ему выступать на подмостках.

Джигарханян уехал обратно в свой город, где устроился на работу в «Арменфильм». А через пару лет успешно выдержал испытания и стал слушателем первого курса в Ереванском художественно-театральном институте.

Армен Джигарханян стал получать роли в первый же год обучения. Он вышел на сцену впервые в 1955 году в спектакле Ереванского русского драматического театра «Иван Рыбаков». В течение 12 лет Джигарханян блистал на подмостках этого театра, представая перед публикой в ярких, неповторимых образах разнообразных персонажей. Необычного юношу зрители увидели в 30 постановках, хотя он ни разу не получил главной роли.

В 1958 году молодой актер Джигарханян получил диплом и благодаря своему таланту был замечен режиссером Анатолием Эфросом. Он предложил Армену место в штате «Ленкома».

Театральная жизнь Армена Джигарханяна

Юный актер удачно вписался в труппу, ему дали роли и он стал появляться в спектаклях «Ленкома». Несмотря на то что Анатолия Эфроса вскоре сменил другой главреж, Джигарханян остался в штате. Однако уже через пару лет перешел в театр имени В. В. Маяковского. Здесь он прослужил до середины 1990-х годов. Самые неповторимые роли Джигарханян сыграл в таких спектаклях:

«Бег»

«Дым Отечества»

Фото: Михаил Строков /Фотохроника ТАСС Театр Джигарханяна

«Мольер»

«Трамвай "Желание"»

В 1991 году Джигарханян стал вести курс во ВГИКе и к 1996 году накопил достаточно, по его мнению, опыта, чтобы создать собственный театр. Он получил название «Театр Д», основной труппой стали его студенты ВГИКа, которые обучались актерскому мастерству у мэтра. Джигарханян поначалу занимал кресло худрука, и лишь спустя девять лет стал руководить театром. Режиссерский дебют состоялся только в 2008 году — Армен поставил спектакль «Тысяча и одна ночь Шахразады» по мотивам сочинения Вениамина Смехова.

Незабываемые фильмы Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян — наиболее плодовитый отечественный артист. Он исполнил и озвучил почти 400 персонажей в кино и мультфильмах и за это достижение был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Дебют в кино состоялся в 1959 году в кинокартине «Обвал». Пусть маленький эпизод не стал прорывным на кинопоприще актера, но начало работе на большом экране было положено. В последующие годы Джигарханян сыграл еще несколько персонажей, в том числе главного героя в ленте «Воды поднимаются». Эту работу заметил режиссер Фрунзе Довлатян и позвал Джигарханяна на роль в кинокартине «Здравствуй, это я!». Персонаж молодого ученого Артема Манвеляна, скорбящего после гибели на фронте возлюбленной, сделал Армена знаменитым на весь Союз, притом что в фильме сыграли уже признанные звезды советского кинематографа — Ролан Быков, Наталья Фатеева и Маргарита Терехова.

В 1960-х годах Джигарханян исполнил роли в 16 фильмах, в том числе создал яркий образ штабс-капитана Овечкина в «Новых приключениях неуловимых». 1970-е годы сделали артиста еще более популярным. К этому десятилетию относятся такие его фильмы:

«Чайка» (1970). Роль Ильи Шамраева.

«Корона Российской империи, или Снова неуловимые», (1970). Роль штабс-капитана Овечкина.

«Гонщики» (1972). Роль Вартана Вартановича.

«Мужчины» (1972). Роль зубного врача Казаряна.

«Премия» (1974). Роль диспетчера Григория Ивановича.

«Когда наступает сентябрь» (1975). Роль Левона Погосяна.

«Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975). Роль судьи Кригса.

«Невеста с севера» (1975). Роль Сероба.

«Собака на сене» (1977). Роль лакея Тристана.

«Звезда надежды» (1978). Роль Мхитара Спарапета.

«Место встречи изменить нельзя» (1979). Роль Горбатого.

Фото: ТАСС Армен Джигарханян, биография

Для картины «Собака на сене» Джигарханян спел две песни, еще одну его герой поет голосом Михаила Боярского. Однако говорит харизматичный лакей Тристан голосом актера Игоря Ефимова. Это был вынужденный ход, поскольку к моменту озвучки ленты Джигарханян снимался еще в нескольких кинолентах, и у него просто не хватило времени на звукозапись. Позже, в киноленте «Формула любви», уже Армен Джигарханян озвучил роль графа Калиостро, которого виртуозно сыграл Нодар Мгалоблишвили.

Одна из наиболее ярких ролей Армена Джигарханяна — Карп Горбатый в ленте «Место встречи изменить нельзя» по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия», должна была достаться Ролану Быкову. Актер прибыл в Одессу для начала съемок, однако состояние здоровья не позволило ему сниматься. И тогда для работы в фильме пригласили Джигарханяна.

Позже сестра Армена по отцу, Марина Джигарханян, вспоминала, что мрачный, абсолютно безэмоциональный персонаж Горбатого был похож на родного отца актера — Бориса Джигарханяна. Глухой голос с едва заметным акцентом, почти без интонаций дополнял образ жесткого бандита. Лишь под конец, когда банду захватывают муровцы, в голосе главаря появляется вкрадчивость, а затем и страх.

Кстати, именно легкий, едва уловимый армянский акцент, который скорее был похож на особенность речи, стал причиной, по которой Армена Джигарханяна приглашали на озвучку мультипликационных персонажей. Так, его голосом говорят:

Волк в мультфильме «Жил-был пес» (1982).

Дядюшка Мокус в мультсериале про поросенка Фунтика (1986–1988).

Джон Сильвер в мультфильме «Остров сокровищ» (1988).

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Актер Джигарханян

Причем, образ волка из мультфильма «Жил-был пес» был срисован с Армена Джигарханяна, как и его оппонент — пес — срисован с Георгия Буркова.

После развала Советского Союза Джигарханян остался востребованным актером. В 1990-е годы он исполнил роли более чем в 60 кинокартинах, в том числе:

«По прозвищу Зверь» (1990). Роль Короля.

«Паспорт» (1990). Роль Сени.

«Цареубийца» (1991). Роль Александра Егоровича.

«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992). Роль Каца.

«Сны» (1993). Роль доктора.

«Московские каникулы» (1995). Роль представителя авиакомпании.

«Ширли-мырли» (1995). Роль Козюльского.

«Королева Марго» (1996). Роль палача Кабоша.

«Дон Кихот возвращается» (1997). Роль Санчо Панса.

«Бедная Саша» (1997). Роль начальника колонии Армена Борисовича.

«Дети понедельника» (1997). Роль банкира.

Стоит добавить, что в 1990-е и в 2000-е годы Армен Джигарханян оставался еще и одним из наиболее высокооплачиваемых артистов. Так, за роль бандита Гургена в телесериале «Бандитский Петербург» актер получал такой же гонорар, как и исполнители главных ролей, хотя присутствовал на экране значительно меньше времени.

Артист продолжал сниматься до последних лет жизни, несмотря на состояние здоровья. Но последние его фильмы остались незаконченными:

«Ангелы умирают дважды», роль Лестера.

«От любви рождается любовь», роль Армена.

Служебные романы в личной жизни Армена Джигарханяна

С первой женой Аллой Ванновской артист познакомился, когда только начал выходить на сцену Ереванского театра. Служебный роман привел к тому, что Алла ради Армена бросила своего мужа. В браке у Джигарханянов появилась дочь Елена. Однако вскоре у Аллы выявили тяжелое психиатрическое заболевание, однако, несмотря на это, Армен прожил с ней в браке почти 10 лет. Со временем болезнь стала прогрессировать и, в конце концов, Джигарханян не вынес постоянного напряжения, развелся с женой и забрал дочь.

Вторую жену, Татьяну Власову, Армен повстречал тоже в Ереване. Она переехала туда из Москвы и в театре работала завлитом. Несмотря на то что женщина нравилась ему, Джигарханян, будучи отцом-одиночкой, не решался признаться ей в любви. Тогда Татьяна сама сделала первый шаг, к тому же у нее тоже был сын — Степан. Вскоре влюбленные стали жить вместе, а когда Армена пригласили в «Ленком», Татьяна вернулась в Москву вместе с ним. Супругам удалось наладить в семье, где были двое детей от первых браков, хорошие отношения. Джигарханян усыновил сына жены Степана, как когда-то его самого усыновил отчим.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Жена Джигарханяна

Первые проблемы в семье начались в конце 1990-х, когда у Джигарханянов появился дом в США. Татьяна переехала туда, чтобы присматривать за недвижимостью, нашла работу, а Армен приезжал в гости. Однако постепенно поездки стали все более редкими и, наконец, актер перестал навещать жену.

А вскоре в семье произошло несчастье: нелепо погибла дочь актера Елена Джигарханян. Молодая актриса, приехав с поздней репетиции, загнала машину в гараж и уснула, забыв заглушить мотор.

Роковая жена Армена Джигарханяна

Роковую роль в последние годы жизни Армена Джигарханяна сыграла его третья жена. С Виталиной Цымбалюк-Романовской артист познакомился в своем театре, где она трудилась на должности музыкального руководителя. Роман между 78-летним руководителем театра и 35-летней подчиненной развивался стремительно. Актер развелся со второй супругой и в 2016 году женился на молодой возлюбленной. Джигарханян переписал на Виталину все свое имущество и отдал в управление «Театр Д», где его новая жена заняла место директора.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Личная жизнь Джигарханяна

Романтика в отношениях между супругами закончилась осенью 2017 года, когда Джигарханян уличил молодую жену в воровстве. Виталина Цымбалюк-Романовская отрицала все обвинения, а после развода оставила актера ни с чем, сохранив за собой право на все записанное на нее имущество.

Новости о последних годах жизни Армена Джигарханяна

В последние годы жизни Армена Джигарханяна в прессе появлялись все более тревожные новости о нем. В период с 2016 по 2019 актер неоднократно попадал в медицинские учреждения, перенес инсульт и инфаркт, находился в коме. Осенью 2019 года из США в Москву вернулась его вторая жена — Татьяна, чтобы ухаживать за больным супругом. Незадолго до смерти актера они вновь поженились.

Армен Джигарханян умер в ноябре 2020 года из-за остановки сердца. Актера похоронили в Москве, рядом с могилой дочери.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Жизнь Джигарханяна

Однако скандалы на этом не закончились. Через полгода после смерти актера его приемный сын Степан Джигарханян вступил в наследство. Всеми силами этому пыталась воспрепятствовать бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская. К счастью, незадолго до смерти Армен переписал завещание, оставив то немногое, что у него сохранилось после рокового третьего брака, своему приемному сыну. Родных детей у актера не осталось.

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