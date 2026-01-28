«Пугать ребенка»: последняя жена Джигарханяна раскрыла секрет преображения

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала в Telegram-канале, что сделала блефаропластику — пластическую операцию на веках. По словам пианистки, она решилась довериться хирургу из-за того, что ее расстраивал свой внешний вид.

Перед тем, как забеременеть, я сделала себе блефаропластику. Понимала, что будут бессонные ночи, что веки обратно не поднимутся, что в ближайшие пять или десять лет я не буду пугать ребенка послеоперационным видом. Я попросила хирурга сохранить мой взгляд, ничего не перетягивать, а только убрать лишнее, — призналась Цымбалюк-Романовская.

При этом последняя жена Джигарханяна рассказала, что не собирается кардинально менять свою внешность. Цымбалюк-Романовская заявила, что не намерена наращивать волосы или ресницы.

Ранее шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что в целях пиара Цымбалюк-Романовской. Артист объяснил, что они предложили телеканалу съемки программы об их «романтических отношениях», получив за участие по 100 тысяч рублей. По его словам, мотивацией стала жалость к женщине, долго ухаживавшей за пожилым супругом.