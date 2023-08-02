Леонид Агутин: с кем жил до свадьбы с Варум, сколько у певца детей Узнаем подробности о жизни «Босоногого мальчика»: чем он знаменит, кроме музыки, где служил в армии и сколько было жен у Леонида Агутина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Биография Леонида Агутина

Леонид Агутин хорошо знаком отечественной публике — популярный певец, постоянный участник жюри в музыкальных шоу, муж Анжелики Варум. Но в биографии Леонида Агутина есть немало событий, которые добавляют певцу еще больше шарма.

Ранняя биография Агутина: истоки музыкального таланта

Биография Леонида Агутина без сенсаций и драм — коренной москвич, родился в июле 1968 года в семье музыканта и педагога. Будущий певец получил имя в честь дедушки со стороны матери, который погиб во время Великой Отечественной войны. Бабушка, Мария Израилевна, попросила дочь и зятя назвать мальчика Леонидом.

Папа, Николай Агутин, выступал в составе коллектива «Голубые гитары», а затем продолжил карьеру как концертный директор ВИА «Песняры» и «Веселые ребята». Мама, Людмила Агутина, работала педагогом начальных классов и на этом поприще заслужила звание заслуженного учителя.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Агутин, биография

До определенного момента у Лени не было братьев или сестер, а потому все внимание оба родителя уделяли единственному сыну. У него рано обнаружились способности к музыке, и в шесть лет Агутина отдали в музыкальную школу. Несмотря на возраст, мальчик ответственно подходил к занятиям, что неизменно удивляло учителей. Причиной тому был авторитет отца, которого Леня очень уважал. Однако только музыкой увлечения будущего артиста не ограничивались. В школе Агутин начал посещать спортивную секцию, но долго скрывал это от мамы, боясь, что она запретит ему тратить время на что-то, кроме музыки.

В 1982 году Агутины развелись. У отца появилась новая семья, а у Лени — две сводные сестры. Позже Леонид Агутин рассказывал, что тогда, в 14 лет, он не смог понять отца и лишь несколько лет спустя ему удалось принять расставание родителей. Однако стоит отметить, что супруги расстались очень корректно и, несмотря на то что у обоих появились новые семьи, до сих пор поддерживают отношения друг с другом.

Со временем рвение Леонида к музыке только усилилось, кроме того, и педагогам, и родителям стало понятно, что у мальчика талант. И в старших классах было принято решение отдать Агутина в джазовую студию, которая в те годы работала во Дворце культуры «Москворечье». Родители и близкие ожидали, что после окончания школы и выпуска из студии Леня будет поступать в вуз на специальность, связанную с музыкой, однако он подал документы и прошел по конкурсу в Московский государственный институт культуры на специальность «Режиссер-постановщик театрально-массовых представлений». А в 1986 году ушёл служить по призыву. Позже Агутин вспоминал, что тогда, в молодости, ему даже не пришло в голову отказаться от исполнения гражданского долга, хотя он мог избежать службы благодаря связям отца.

Фото: Olga Loskutova/Russian Look/Global Look Press Леонид Агутин в молодости

Леонид Агутин отслужил два года в погранвойсках на границе с Финляндией. Сначала его армейская служба мало отличалась от того, что он делал на «гражданке»: молодой человек в составе армейского музыкального коллектива выступал с концертами перед сослуживцами. Он не только играл на музыкальных инструментах, но выступал как вокалист. В конце концов, его направили в качестве солиста в Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа. Однако карьера военного музыканта прервалась из-за досадной случайности: артиста поймали, когда он возвращался из самоволки. Жизнь Агутина мгновенно изменилась: его лишили всех привилегий, которые он успел заслужить, и все оставшееся до дембеля время он исполнял обязанности повара.

По возвращении из армии Агутин окончил учебу в вузе, получил диплом, но работать по специальности так и не стал. К тому времени у него уже накопилось немало своих песен, с которыми ему даже удалось попасть на телевидение, однако известен он стал благодаря другому случаю.

Первые концерты и рост популярности Агутина

В 1992 году певец приехал в Ялту на конкурс юных музыкантов. Его композиция «Босоногий мальчик» буквально покорила сердца жюри и зрителей, и Леонид Агутин завоевал первое место в состязании. После того как певец исполнил эту песню в Юрмале в 1993 году, она стала хитом. Свой первый сольный концерт артист дал в 1994 году в Москве. К тому времени у Агутина уже вышла дебютная пластинка. Сюда вошли такие известные композиции, как «Хоп хей, ла-ла-лэй» и «Кого не стоило бы ждать». Альбом «Босоногий мальчик» стал самым успешным по итогам 1994 года, а его создатель был признан лучшим исполнителем.

Уже в начале 1995 года удачливый дебютант два раза собрал полный зал спорткомплекса «Олимпийский», а в декабре записал следующий альбом под названием «Декамерон». Всего в музыкальной биографии Агутина 14 дисков, в том числе выпущенных в соавторстве с отечественными и западными музыкантами:

«Босоногий мальчик», 1994 год. «Декамерон», 1995 год. «Летний дождь», 1998 год. «Служебный роман», 2000 год. «Дежавю», 2003 год. Cosmopolitan Life, 2005 год. «Любовь. Дорога. Грусть и Радость», 2007 год. «Время последних романтиков», 2012 год. «Тайна склеенных страниц», 2013 год. «Просто о важном», 2016 год. «50», 2018 год. Cover Version, 2018 год. La Vida Cosmopolita, 2020 год. «Включите свет», 2021 год.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Жизнь Агутина

Одним из наиболее популярных среди его работ до сих пор остается трек, записанный в 2003 году вместе с «Отпетыми мошенниками». Песню «Граница» в радиоэфире и спустя 20 лет заказывают по случаю демобилизации для друзей, родных и близких, которые служат в армии.

Особо в музыкальной биографии Леонида Агутина стоит отметить англоязычную пластинку Cosmopolitan Life, которую он создал в соавторстве с джазовым музыкантом Элом Ди Меолой. Пластинка вышла не только в России, но и на Западе. Ряд композиций из этого альбома прочно удерживал топ хит-парадов в некоторых странах Америки и Европы. К сожалению, российские поклонники певца мало оценили эту работу.

Еще один необычный дуэт состоялся у Леонида Агутина с флейтистом с Кубы Орландо Вайе. Вместе они создали проект Havana Calling, в рамках которого несколько композиций исполнили во время гала-концерта в Гаване в 2010 году. А три года назад Леонид Агутин представил публике диск La Vida Cosmopolita, который записан полностью на испанском языке.

Стоит добавить, что композиции Леонида Агутина, как в его исполнении, так и написанные для других звезд российской эстрады, 39 раз получали дипломы фестиваля «Песня года». Помимо этого, Агутин — десятикратный обладатель премии «Золотой граммофон».

Биография Агутина — шоумена, писателя, телезвезды

Леонид Агутин активно снимается в различных телевизионных проектах, фильмах и шоу. Так, в его активе съемки в таких проектах:

«Старые песни о главном», 1996–1998 годы.

«Старые песни о главном. Постскриптум», 2001 год.

«Пять звезд», 2004 год.

«Красота требует...», 2008 год.

«Новогодняя эсэмэска, 2011 год.

Кроме того, Агутин написал и исполнил саундтреки к нескольким фильмам, в том числе:

«Президент и его внучка», 1999 год.

«Жили-были», 2017 год.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Агутин, возраст

Наиболее значимым в творческой жизни Агутина стало его участие в составе жюри в шоу «Голос», а с 2016 года и в телепередаче «Голос. Дети».

Стоит добавить, что Леонид Агутин весьма плодовитый автор стихов, причем не все они становились песнями . Именно такие стихи в 2008 году вошли в первый том его сборника, который получил название «Записная книжка 69». Позже артист выпустил еще несколько книг, в которые вошли не только его стихи, но и проза:

«Книга стихов и песен», 2009 год. «Поэзия обычных дней. Арт-дневник», 2015 год. «Я слон», 2017 год. (Сборник авторов). «Леонид Агутин. Безграничная музыка», 2019 год.

Бурная личная жизнь Леонида Агутина

Впервые певец женился еще в период учебы в институте на Светлане Белых. Совместных детей у пары не было. А в 1994 году во Франции Леонид Агутин познакомился со своей второй избранницей — танцовщицей балета Марией Воробьевой. Спустя три года у пары родилась дочь Полина, но на своей возлюбленной певец так и не женился. После расставания с гражданской женой Агутин некоторое время не общался с дочерью, однако сейчас девушка регулярно приезжает в гости к отцу в Москву из Франции, где она постоянно проживает с матерью. Кроме того, Полина часто бывает дома у Агутина в Майами.

Помимо этого, папарацци удавалось застать певца в обществе других девушек. Последний из таких скандалов разгорелся в 2022 году, когда Агутина заподозрили в неформальных отношениях с певицей Элиной Чагой, с которой у певца был заключен договор о сотрудничестве. Однако, вопреки слухам, Леонид Агутин по-прежнему счастлив в союзе с певицей Анжеликой Варум.

Агутин и Варум

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Жена Агутина

Анжелика Варум появилась в биографии и личной жизни Агутина в 1997 году во время работы над записью композиции «Королева». Ходили слухи, что инициатором музыкального дуэта выступил сам Леонид Агутин, который обратился с этим предложением к Юрию Варуму, будущему тестю. Песня, а затем и клип на нее, стали визитной карточкой пары.

Творческий союз спустя три года перерос в семейный. Анжелика Варум стала женой Леонида Агутина в Венеции в 2000 году. За более чем 20 лет совместной работы артисты выпустили множество совместных композиций, в том числе такие популярные:

«Февраль»

«Я буду всегда с тобой»

«Все в твоих руках»

«Если я когда-нибудь тебя прощу»

«Как не думать о тебе»

В 1999 году у супругов родилась дочь Елизавета-Мария Варум-Агутина. Девушка пошла по стопам отца и матери — и сегодня выступает в составе рок-группы Without Gravity. Юная певица живет в США, а родители периодически прилетают в Майами, чтобы навестить ее.

Чем занимается Леонид Агутин сейчас

Сегодня певец продолжает творческую деятельность: он активно гастролирует по России с сольными концертами, а также выступает в качестве хедлайнера на массовых мероприятиях. Так, в августе Агутин станет главной звездой концерта, посвященного 300-летию города Екатеринбурга.

Помимо творчества, артист много времени уделяет здоровью: Агутин хорошо играет в теннис и придерживается правильного питания. Кроме того, известно, что он регулярно отчисляет часть собственных средств в Фонд Константина Хабенского, а также принимает участие в благотворительных концертах.

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