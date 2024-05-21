«Наша супружеская жизнь закончится на этом!»: Агутин намекнул на развод?

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный артист России Леонид Агутин и Анжелика Варум

Заслуженный артист России Леонид Агутин сказал, что не дарит жене подарки, после чего поклонники решили, что музыкант намекнул на возможный скорый развод с Анжеликой Варум. Что случилось в звездной паре, правда ли, что наступил кризис?

Что сказал Агутин об отношениях с Варум

Исполнитель хита «Босоногий мальчик» признался, что ненавидит шопинг. В этой связи, как объяснил Агутин, он не покупает супруге подарки. Говоря об этом стечении обстоятельств, артист признал, что шопинг — «беда, просто кошмар».

«Вы что, наша супружеская жизнь закончится на этом!» — сказал Агутин, беседуя с корреспондентами НТВ о предстоящем дне рождения Варум.

26 мая певице исполнится 55 лет. Агутин признался, что не знает, как удивить жену, особенно после того, как она подарила ему автомобиль Maserati.

«Ребята, честно, я целый год уговаривал мою жену этого не делать. Я говорю: „Манечка, пожалуйста, не делай этого. Потому что это неправильно. Я мужчина в семье. Я дарю всем машины“», — посетовал музыкант.

Он также рассказал, что за 27 лет совместной жизни ничего не купил ей. Правда, предпринимал попытки сделать это. Какое-то время Агутин дарил супруге дорогие ювелирные украшения. Правда, однажды Варум «устроила мужу нагоняй». Оказалось, что Агутин, рассказывая журналистам о презенте, ошибся в брендах.

Журналисты пошутили, предложив певцу подарить Варум на юбилей остров. Агутин посмеялся над этой идеей.

«Леонид Агутин подарил своей жене остров. Класс… Я подарил своей жене остров. Был бесхозный островок небольшой», — поразмышлял музыкант, найдя преимущество подарка в том, что по острову можно ходить без одежды, не опасаясь наткнуться на папарацци.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заслуженный артист России Леонид Агутин

Правда ли, что Варум и Агутин разводятся

В июле прошлого года Агутин отметил 55-летие. На юбилейном концерте артиста в Москве Варум тогда не появилась. Отсутствие певицы музыкант объяснил тем, что она заболела.

После этого в СМИ стали распространяться слухи, что Варум перебралась в США. Сплетни подогревала информация о наличии у супругов двух квартир в Майами. Агутин же слухи об отъезде супруги из России отвергал.

В январе 2024 года Агутин опубликовал совместный снимок с супругой на фоне слухов о расставании звездной пары. Он был размещен на официальном канале исполнителя в мессенджере Telegram. Артист поздравил Варум с годовщиной свадьбы, подчеркнув, что они «смотрят в одном направлении» уже 26 лет. По мнению Агутина, его отношения с Варум стали результатом случайных закономерностей или возникли по велению судьбы. Он также подчеркнул, что дорожит браком.

Снимок был опубликован на фоне неутихающих слухов о разладе в отношениях между Агутиным и Варум. По мнению некоторых фанатов, супруги находятся на грани развода.

Правда, такие слухи о звездной паре ходят давно. Поклонники стали меньше верить в прочность брака звезд после того, как стало известно об измене Агутина. В 2011 году над счастливым браком нависла угроза: во время фестиваля в Юрмале исполнителя застукали в отеле с другой девушкой, писал StarHit. Несмотря на это, Варум решила сохранить брак.

«Когда вы будете в отношениях лет 10–15, вы почувствуете, что ваше отношение к человеку, который находится рядом с вами, меняется. <...> Обижаться бессмысленно, можно понять и простить, а можно понять и не простить. Это ваш выбор. Честно, простить получается», — высказалась Варум, признавшись, что не смогла бы уйти от Агутина.

Позднее артист говорил, что это было временным помешательством.

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