Церемонию вручения премии «Золотой Граммофон» покажут на Первом канале

Фото: Пресс-служба РМГ

Церемонию вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» покажут на Первом канале 29 апреля 2024 года. «Золотой Граммофон» является не просто музыкальной церемонией, но и подведением музыкальных итогов года. Премия объединяет все лучшие песни, которые звучали в эфире «Русского Радио».

Телеверсия позволит зрителям ощутить себя участником шоу и увидеть церемонию с первого ряда.

В 2023 году статуэтки от «Русского Радио» забрали Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, «Чай вдвоем», Ирина Дубцова, Юлианна Караулова, Лариса Долина, Anna Asti, Jony, Милош Бикович, Мот, Filatov & Karas, Хабиб, Мари Краймбрери, ARTIK & ASTI и многие другие.

Ведущими мероприятия выступили шоумен Дмитрий Хрусталев, народный артист Филипп Киркоров и ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев.

Ранее телеканал RU.TV в прямом эфире торжественно объявил номинантов Русской музыкальной премии, которая пройдет во Дворце Ирины Винер 22 мая 2024 года. Претендентами на драгоценные самовары, награды телеканала, стали Дима Билан, Владимир Пресняков, ARTIK & ASTI, Сергей Лазарев, Zivert, Клава Кока, NLO и многие другие. В этом году впервые за всю историю церемонии премия превратится в мюзикл о любви.