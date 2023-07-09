Ведут блоги, ждут ребенка: жизнь Елены и Дениса Кукояк и их дочери Василисы Узнаем подробно о биографии Дениса Кукояки, а также как Василиса Кукояка отреагировала на то, что ее мама снова беременна

Фото: kukoyaka/vk.com

Семья Кукояк

Денис и Елена Кукояки состоят в отношениях больше 10 лет, последние годы они активно создают контент для социальных сетей — снимают ролики о событиях в своей жизни. В официальной группе супругов во «ВКонтакте» более 367 тысяч подписчиков. Узнаем, почему Денис решил связать свою жизнь с творческой профессией и как его дочь Василиса отреагировала на новость о том, что ее мама, Елена Кукояка, снова беременна.

С чего началась публичная биография Дениса Кукояки

Денис Кукояка — коренной москвич. В его семье никто не был связан с искусством, однако у мальчика с детства были заметны артистические наклонности: он нередко придумывал и устраивал дома для родственников целые театрализованные представления.

В школе Денис начал посещать кружки авиамоделирования и рисования, однако больше всего ему нравились занятия в театральной студии. Благодаря природному таланту, а также навыкам и знаниям, полученным на занятиях в последнем кружке, мальчик был постоянным участником школьных спектаклей и концертов. Родители и друзья ожидали, что после окончания школы Денис подаст документы в один из театральных вузов столицы, однако юноша неожиданно для всех сдал вступительные в Московский социально-педагогический институт при МГУ, выбрав специальность «Педагогика и психология».

В годы учебы в институте творческая биография Дениса Кукояки пополнилась выступлениями в юмористических шоу. Помимо этого, он был сценаристом номеров для них. Именно во время обучения в вузе будущий актер вместе с друзьями запустил несколько комедийных проектов:

Фото: kukoyaka/t.me Денис Кукояка

«СтудСовет»

«Что за шоу»

«Мне нравится»

«Рассказать друзьям»

В 2008 году Денис начал играть в команде КВН. Одновременно Кукояка попробовал свои силы в музыкальном творчестве и выпустил несколько рэп-композиций, взяв себе псевдоним Deni Deni. Музыка настолько понравилась слушателям, что в 2013 году Денис создал рэп-группу «Хлеб». Известность проекту принесли видеоролики, снятые на юмористические композиции:

«Чай, сахар»

«Камерун»

«Рэп, цепи»

Группа музыкальных комиков привлекла внимание агентства Booking Machine, с которым рэперы вскоре заключили контракт на проведение нескольких концертов. В течение нескольких месяцев «Хлеб» отработал 25 выступлений в Москве и Петербурге и каждый раз собирал полные залы публики.

Широкую популярность в интернете также приобрели альбомы группы:

«Черный»

«Белый»

«Хлеб должен быть в каждом доме»

«Пушка»

Рэперы сняли видеоклипы на ряд композиций, в некоторых из них принимали участие звезды отечественной эстрады.

Как Денис Кукояка попал на телевидение

После того как Денис добился определенных успехов в выпуске комедийных шоу, которые транслировались в интернете, он решил попробовать свои силы на ТВ.

Фото: kukoyaka/vk.com Биография Дениса Кукояки

Сценарий Дениса, написанный для сериала «Полицейские будни», понравился продюсерам проекта, и они предложили ему сняться в эпизодической роли в данном проекте. Вместе с ним работали уже известные влогеры Сэм Никель и Илья Мэддисон.

Несмотря на небольшую роль, Кукояку заметили, и вскоре ему поступило предложение сыграть Алика в очередном сезоне «Реальных пацанов».

Проработав некоторое время на канале ТНТ, Денис стал лучше разбираться в специфике создания юмористических проектов и вскоре стал одним из сценаристов ситкома «ЧОП», где ему также досталась одна из ролей.

На текущий момент в фильмографии Кукояки уже больше десяти телевизионных проектов:

«Полицейские будни», 2012 год. «Реальные пацаны», 2013 год. «ЧОП», 2015–2016 годы. «Бедные люди», 2016 год. «Пьяная фирма», 2016 год. «Последнее видео на YouTube», 2016 год. «Гражданский брак», 2017 год. «Бывает», 2017 год. «BEEF: Русский хип-хоп», 2018 год. «Подземелья Чикен Карри. Бесагон — истребитель вампиров», 2022 год. «Сессия», 2023 год.

Особенно высоко зрители оценили экранный дуэт Дениса Кукояки и Агаты Муцениеце в телесериале «Гражданский брак». Это была первая главная роль для актера.

Семья Дениса и Елены Кукояк

О семейной жизни Дениса Кукояки знают в подробностях все его поклонники. Вместе с женой Еленой актер ведет блоги в различных социальных сетях. Сегодня биография Елены Кукояки (в девичестве Панариной) также известна всем поклонникам молодых супругов.

Фото: kukoyaka/vk.com Биография Кукояки

Елена Панарина познакомилась с Денисом Кукоякой еще в 2004 году. Пара прожила десять лет в гражданском браке, прежде чем они решили узаконить отношения. Именно Елена вдохновила супруга вести блоги с рассказами о семейной жизни в социальных сетях.

Благодаря увлечению Елены влогерством в аккаунтах пары появились не только публикации с фотографиями свидетельства о браке, но и видео со свадебного торжества и комедийный ролик, посвященный очередной годовщине знакомства и совместной жизни.

В 2017 году в семье блогеров произошло пополнение — у пары родилась дочь Василиса Кукояка.

Начало публичной биографии Василисы Кукояки

С самого рождения девочка стала принимать участие в видеороликах, которые выкладывали в Сеть ее родители. Уже несколько лет Василиса, или Васька, как зовет ее отец, полноправный блогер. Вы спросите, сколько лет Василисе Кукояке? В этом году девочке исполнится шесть.

Сегодня Василиса не только играет вполне самостоятельную роль во многих роликах в соцсетях родителей, но уже выпустила собственное видео. Так, в биографии Василисы Кукояки появился клип, созданный совместно с Миланой Хаметовой, который носит название «Краш».

В семье ожидается пополнение: Елена Кукояка беременна

Такими новостями Кукояки недавно порадовали подписчиков в социальных сетях. Елена Кукояка в показала результаты теста на беременность — на нем было две полоски. Вскоре Кукояки выложили в соцсети видео с гендерпати (вечеринка, на которой узнают пол ребенка. — NEWS.ru) — блогеры ждут мальчика. Поклонники были обеспокоены тем, как Василиса Кукояка отреагирует на то, что скоро станет старшей сестрой. В ответ на вопросы подписчиков девочка заявила, что давно мечтала о брате или сестре и теперь с нетерпением будет ждать появления на свет нового члена семьи.

Последние новости о семье Кукояк

Самые актуальные новости о семье блогеров сегодня можно увидеть в разных социальных сетях, наибольшей популярностью из которых пользуются аккаунты Кукояк в Tik-Tok и во «ВКонтакте». Ребята снимают свои обычные будни. Например, Елена рассказывает подписчикам о том, как проходит ее день: что она ест во время беременности и как успевает совмещать медийную деятельность с посещениями врачей.

Помимо этого, Кукояки регулярно публикуют влоги, где снимаются всей семьей. Если раньше подобные ролики были постановочными, то теперь блогеры предпочитают записывать на видео импровизации. По словам Дениса, это гораздо смешнее. Ребята не скрывают от подписчиков и то, что в их семье бывают споры и даже ссоры. Возможно, именно поэтому количество их подписчиков растет: здесь можно увидеть реальную жизнь семьи, а не постановочные записи, где зрителям показывают только «парадную» сторону жизни.

Фото: kukoyaka/t.me Кукояка беременна

Не стоит на месте и личное творчество Дениса Кукояки: весной этого года группа «Хлеб» выпустила новый альбом, который получил название «Последний» и приурочен к десятилетнему юбилею коллектива. Артист рассказал в интервью, что, возможно, эта работа станет последней в творчестве группы. Релиз состоялся 1 апреля, поэтому такое заявление может оказаться шуткой.

Семья Кукояк также выпускает собственную одежду, причем одна из линеек носит название Vasilinciaga. 23 июня Денис в своем Telegram-канале сообщил, что открыл барбер-шоп, с чем его приехал поздравить лично Филипп Киркоров. Впрочем, подписчики в комментариях удивились видеоролику с открытия, поскольку думали, что заведение работает уже давно.

Семья Кукояк регулярно принимает участие в шоу своих коллег. Недавно они были гостями на передаче рэпера Басты «Вопрос ребром».

Интересные факты о Денисе Кукояке

Кукояка — настоящая фамилия Дениса.

В молодости Денис весил 90 килограммов при росте 1,73 метра. Сейчас он похудел и следит за своим здоровьем.

Одним из самых важных своих достижений Денис Кукояка считает первое место в рейтинге журнала Glamour за победу в номинации «Лучший семейный Tik-Tok».

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