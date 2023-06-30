Егор Крид: биография рэп-исполнителя, автора песен, актера и продюсера Рассказываем биографию Егора Крида. Кто девушка рэпера и что нового в жизни артиста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Егор Крид

Известность Егор Крид приобрел в 15-летнем возрасте, а через несколько лет уже стоял на одной сцене с мэтрами российской эстрады. Узнаем, как школьник из Пензы стал звездой YouTube, проследим творческий путь популярного артиста и расскажем, чем сейчас занимается и с кем встречается один из самых завидных холостяков шоу-бизнеса.

Пензенская родословная: как зовут Егора Крида

Настоящее имя Егора Крида — Егор Николаевич Булаткин. В начале карьеры артист взял псевдоним KReeD, который позднее трансформировался в Крид. Егор родился 25 июня 1994 года в Пензе в музыкальной семье. Отец Николай Булаткин — бизнесмен и владелец фабрики по переработке орехов «Унитрон» — сочинял песни в стиле шансон, пел и играл в группе музыкантов-любителей. Мама Марина Булаткина помогала мужу в делах (заместитель директора фабрики), вела дом и увлекалась пением. Старшая сестра Полина постигала искусство вокала. В дальнейшем девушка закончила факультет журналистики МГИМО, вышла замуж и переехала в США. Сейчас Полина — успешная актриса, певица, сценарист и продюсер.

В детстве Егор не задумывался об артистической карьере. Мальчик учился в престижной гимназии с углубленным изучением английского языка, занимался спортом, танцами, играл в шахматы. Музыка была лишь одним из его увлечений. Егор пел любимые песни, аккомпанируя себе на гитаре, игру на которой освоил самостоятельно.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press Сколько лет Егору Криду

В возрасте 11 лет по примеру отца мальчик занялся сочинительством. Сначала он писал тексты к аранжировкам известных рэп-композиций. Но со временем Егор стал создавать свои авторские треки и приобрел известность в родном городе. В 2008 году он начал выступать под сценическим именем ΚReeD, которое придумал сам. В 2011 году пятнадцатилетний подросток написал песню «Слово люблю потеряло свой смысл» и разместил ее на своей страничке во «ВКонтакте». Трек понравился подписчикам. За несколько дней композицию скачали тысячи раз. Успех воодушевил Егора снять видиоклип песни. Юный рэпер написал сценарий, собрал команду помощников из числа своих друзей, заручился поддержкой профессионального оператора с соответствующей аппаратурой. Если не считать подготовительной стадии, съемка ролика заняла всего один день. На YouTube-канале клип вышел под названием «Любовь в Сети». За неделю композицию просмотрели более миллиона зрителей.

Музыкальная карьера Егора Крида

В 2012 году Егор доказал, что первый успех не был случайным. Он записал треки «Больше, чем любовь», «Расстояния» (совместно с сестрой Полиной), «Я тебя цепляю», «Старлетка». Новые композиции вызвали живой интерес публики. Тогда же Егор Крид уверенно победил во всероссийском вокальном конкурсе «Звезда вКонтакте» в номинации «Лучший хип-хоп проект». За вручением денежного приза на развитие профессиональной карьеры последовало приглашение выступить в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Егор воспользовался счастливым случаем и исполнил на прославленной сцене свою новую песню «Вдохновение». В том же году юный артист записал кавер-версию композиции Тимати «Не сходи с ума» и снял по ней клип. Ролик получил высокую оценку не только зрителей, но и автора оригинала.

В том же году Егор подписал контракт с лейблом Black Star Incorporated. (актуальное название — российский мэйджор-лейбл Black Star), основанного в 2006 году Тимуром Юнусовым (Тимати), Павлом Куприяновым (Пашу) и Вальтером Леруссе (Walter). Тогда и произошла трансформация псевдонима рэпера из KReed в Крид. Через два года лейбл Black Star зарегистрировал сценическое имя как товарный знак. Для начинающего певца сотрудничество с московскими профессионалами было большой удачей. Егор выступал на разных концертных площадках и мероприятиях. Артист много работал в студии — записывал новые треки.

В 2015 году Егор Крид представил свой первый альбом «Холостяк». В сборник вошла композиция «Самая Самая» (хит 2014 года), которая была объявлена лучшей на пятой церемонии вручения Русской музыкальной премии на канале RU TV. Песня прозвучала в программе «Новогодняя ночь на первом» 31 декабря 2015 года. На «Голубом огоньке» 1 января 2016 года Егор исполнил ее вместе с Иосифом Кобзоном. Размещенный на YouTube видеоклип менее чем за два года просмотрели 28 миллионов зрителей (сейчас число просмотров достигло 184 миллионов). Новые треки: «Ревность», «Не мы», «Невеста», «Надо ли» и другие сразу заняли верхние строчки музыкальных чатов и хит-парадов. По итогам 2015 года Егор Крид стал лауреатом премии Муз ТВ в номинации «Прорыв года».

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Как зовут Егора Крида

График артиста был расписан буквально по минутам. В марте 2016 года Егор Крид дал сольный концерт в «Крокус Сити Холле» в Москве, который прошел с большим успехом. Далее последовали сольники в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Светлогорске и снова в Москве. Одновременно певец продолжает работать над новыми песнями. В апреле состоялась премьера совместного с Тимати трека «Где ты, где я», на который позднее был записан видеоклип. Black Star организует съемки роликов на популярные песни Крида с участием автора и звезд шоу-бизнеса. В клипе «Больше, чем любовь» Егор исполнил ремейк композиции 2012 года в дуэте с певцом и актером Алексеем Воробьевым. В видеоролике на трек «Надо ли» главную героиню сыграла Виктория Боня. Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», снялась в клипе на песню «Старлетка».

Талантливый исполнитель пробовал себя в разных жанрах. На творческом вечере Константина Меладзе в Сочи в январе 2017 года он исполнил песню «Танго белого мотылька» в оригинальной интерпретации. На этом концерте Егор стоял на одной сцене с популярными эстрадными артистами Валерием Меладзе, Григорием Лепсом, Полиной Гагариной, Ани Лорак, Нюшей, Лободой и другими. Вечер транслировался по Первому каналу. Через несколько дней Егор Крид был приглашен в качестве гостя на развлекательное шоу «Импровизация» на канале ТНТ. В 2018 году в рамках социального музыкального проекта «Жить» совместно с Полиной Гагариной и DJ SMASH (Андрей Ширман) певец принял участие в создании клипа, посвященного проведению чемпионата мира по футболу в России. В этом видеоролике он выступил как рэпер и как поп-исполнитель.

Несмотря на колоссальную занятость Егор не прекращал сочинять песни. В 2017 году фанаты получили подарок от своего кумира — второй студийный альбом «Что они знают?», который с первых дней занял высшие позиции песенных чартов.

В 2018 году в жизни Егора Крида произошло знаковое событие. Он снялся в клипе на композицию «Цвет настроения черный» вместе с Филиппом Киркоровым и Тимати. В этом ролике певец отказался от своего привычного имиджа романтичного героя и русского Джастина Бибера и предстал в образе мафиозного мачо. Клип имел колоссальный успех и набрал миллионы просмотров на YouTube. 1 января 2019 года Егор Крид и Филипп Киркоров исполнили «Цвет настроения черный» на «Новогоднем голубом огоньке». А за час до этого в программе «Новогодняя ночь на Первом» Егор в дуэте с Валерией исполнил песню «Часики».

Егор Крид и бизнес: финансы в личной жизни певца

Плодотворная творческая деятельность не помешала Егору успешно закончить Пензенский лицей современных технологий управления № 2. На выпускном вечере юноша выступал на концерте в Лужниках. В 2015 году Егор Крид стал студентом продюсерского факультета РАМ имени Гнесиных. Но из-за плотного сценического графика он был вынужден взять академический отпуск и осваивать тонкости музыкального и шоу бизнеса на практике.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Жизнь Егора Крида

После подписания контракта с лейблом Black Star Егор окончательно перебрался жить в Москву. Вначале гонорары певца был более чем скромными. Финансовое положение артиста улучшилось благодаря успеху суперхита «Самая Самая» и другим трекам из альбома «Холостяк», а также стремительному росту популярности рэпера. В интервью Юрию Дудю 28 мая 2019 году Егор подтвердил, что согласно условиям контракта, ему причиталось менее половины чистой прибыли по проекту артиста Крида. Подробности договора не разглашаются, но в СМИ сообщалось, что комиссия достигала 70%. В 2016–2018 году Егор приносил в копилку лейбла миллионы долларов. В начале 2019 года певец отклонил предложение генерального директора Black Star Павла Куприянова продлить контракт на более выгодных для артиста условиях. По словам рэпера он «перерос всю эту историю — быть артистом под продюсером».

Певцу удалось сохранить за собой торговый знак «Егор Крид» и право исполнять свои авторские композиции. Таблоиды объясняли безболезненный «развод» вмешательством высокопоставленных поклонников артиста, но Павел Куприянов публично опроверг участие в сделке третьей стороны.

В 2019 году Егор продолжил работу уже в статусе самостоятельного исполнителя. По сути, с уходом из Black Star для него ничего не изменилось. Он давно почти все делал сам: сочинял песни, продюсировал съемки роликов, монтировал клипы. Композиция певца «Сердцеедка» быстро стала хитом и собрала миллионы просмотров на YouTube. Через год артист выпустил свой третий студийный альбом «58», в создании которого приняли участие такие известные певцы, как Нюша, HammAli&Navi, Dava. В 2020 году Егор сыграл робота в фильме «(Не)идеальный мужчина». В качестве саундтреков для картины были выбраны два клипа рэпера: упомянутая «Сердцеедка» и «Голубые глаза».

Егор продолжил сотрудничество с Тимати. В 2020 году артисты записали клипы на треки «Звездопад», Rolls-Royce (совместно с Джиганом). В 2023 году рэпер принял участие в бизнес-проекте Тимати и ресторатора Антона Пинского по открытию ресторана в Кропоткинском переулке в Москве.

Вечный холостяк: кто сейчас девушка Егора Крида?

Егора Крида всегда окружали красивые и талантливые девушки. Романы певца, как правило, завязывались на работе. Артист встречался с актрисой Мирославой Карпович, певицей Ольгой Серябкиной (Molly, участвовала в записи трека «Если ты меня не любишь» из альбома «58»), моделью Викторией Одинцовой (снималась в клипе «Мне нравится»), моделью Дианой Мелисон, телепродюсером Карлой Диббелло. Отношения с певицей Нюшей длились почти три года. Егор посвятил любимой многие композиции, активно приглашал в записи своих песен. Влюбленные часто выступали на одних и тех же концертах. Егор называл Нюшу своей настоящей любовью. Пара рассталась в 2016 году. В 2020 году молодые люди записали совместный трек Mr. & Mrs. Smith. Снятый по этой композиции клип за два года собрал на YouTube 27 миллионов просмотров.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Девушка Крида

В 2018 году Егор Крид принял участие в шестом сезоне телешоу «Холостяк» на канале ТНТ. Певец стал самым молодым женихом за всю историю проекта. В конце сезона Егор выбрал российскую модель и бизнесвумен Дарью Клюкину. Зрители с волнением наблюдали за развитием экранного романа. Но после завершения сезона пути молодых людей разошлись.

Во время работы над альбомом «58» Егор пригласил для записи композиции «Девушка с картинки» певицу и блогера Валю Karna.val (Валентина Карнаухова). Вскоре молодые люди начали встречаться. Однако в 2021 году отношения закончились по инициативе. Вали. Разочарование от разрыва отразилось в тексте песни из третьего студийного альбома артиста PUSSYBOY. Артист упрекал свою экс-возлюбленную в двуличии и лицемерии. Валя, в свою очередь, жестко ответила рэперу на обвинения, приоткрыв завесу тайны своего ухода.

В 2022 году поклонники заметили, что Егор Крид оказывает знаки внимания певице Клаве Коке (Клавдия Высокова). Певец даже подарил девушке свой приз премии «Жара». Коллеги подружились, когда проводили трансляции на платформе Twitch. Позднее пара вместе провела отпуск в Дубае. Но сами артисты не комментировали свои отношения.

Сейчас о близкой подруге певца нет каких-либо определенных сведений. Папарацци внимательно следят за личной жизнью Егора Крида. Недавно в Сети появлялись фотографии якобы девушки рэпера по имени Анна, но певец не подтвердил эти слухи.

Сколько лет Егору Криду

Этим летом Егор Крид отметил свой 29-й день рождения. Он пока не женат, но мечтает иметь семью. Чтобы в некоторой степени почувствовать себя отцом, певец примерил амплуа наставника. В 2021 году артист вошел в состав жюри шоу «Новые танцы» на канале ТНТ члена жюри. В следующем году он стал наставником в программе Первого канала «Голос. Дети». В девятом сезоне Егору удалось привести к победе свою подопечную — юную певицу Аделию Загребину. В начале этого года артист принял участие в проекте Минпросвещения РФ «Разговоры о важном». В своем видео он объяснил детям, кто такие скамеры и что нужно делать, чтобы не стать жертвой этих мошенников в интернете.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Активная творческая и артистическая деятельность сделала рэп-исполнителя обеспеченным человеком. Состояние Егора Крида, по разным оценкам, составляет около 25 миллионов долларов. В месяц артист зарабатывает более 800 тысяч рублей, но львиная доля от этой суммы уходит на налоги и другие издержки. Студийные записи авторских композиций, видеоклипы позволяют получать дополнительный доход за счет скрытой рекламы и других маркетинговых инструментов. YouTube-канал певца имеет более 6 миллионов подписчиков. Свежий клип «Выпускной» всего за неделю набрал почти миллион просмотров. Популярность Егора Крида не ослабевает, более того — продолжает расти, а вместе с ней крепнет и благосостояние артиста.

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