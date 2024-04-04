Кукояка рассказал о свидании с Муцениеце ради роли Денис Кукояка заявил, что ходил на свидание с Агатой Муцениеце ради роли в кино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Блогер Денис Кукояка заявил, что ходил на свидание с актрисой Агатой Муцениеце. В шоу «Я себя знаю» он пояснил, что таким образом они готовились к ролям в фильме «Гражданский брак».

Мы типа заземлялись. В глаза друг другу долго смотрели. А потом мы с ней на площадке целовались, — добавил он.

Он подчеркнул, что его жена Елена знала о происходящем и отнеслась к такой подготовке с пониманием. Кукояка назвал Муцениеце крутой и поделился, что ему было очень неловко в такие моменты.

Для не актера это странно, потому что мы с ней целуемся, а потом сцена заканчивается, и она просто встала и ушла. «А до свидания сказать?» Мы только что целовались, — иронично отметил блогер.

Комедия вышла на экраны в 2017 году. Фильм рассказывает о паре, «которой уже поздно встречаться, но рано жениться». Картина набрала оценку 5,7 балла на сайте «Кинопоиск», оценка IMDb составила 6,3 балла.

Ранее Муцениеце подала новый иск в суд к бывшему мужу Павлу Прилучному. Артистка разорвала мирное соглашение с экс-возлюбленным и потребовала от него треть его доходов. Муцениеце оказалась недовольна суммой, которую она получает от Прилучного на двоих совместных детей.