Муцениеце захотела треть от миллионных доходов Прилучного Mash: Муцениеце потребовала с Прилучного треть его доходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце подала новый иск в суд к бывшему мужу Павлу Прилучному, сообщает Telegram-канал Mash. Артистка разорвала мирное соглашение с экс-возлюбленным и потребовала от него треть его доходов. Дело поступило в Головинский суд Москвы.

Муцениеце оказалась недовольна суммой, которую она получает от Прилучного на двоих совместных детей. Актрису возмутило то, что бывший муж выплачивает алиментов на 100 тысяч рублей, хотя его месячный заработок составляет несколько миллионов. В связи с этим она обратилась в суд с требованием обязать экс-возлюбленного выплачивать ей одну треть своего дохода.

Ранее стало известно, что Муцениеце 25 декабря 2023 года подала иск в суд к бывшему мужу Павлу Прилучному с требованием выплаты алиментов на их двоих детей. Актриса отказалась от первого иска, в котором требовала от экс-супруга отдавать ей треть зарплаты, 15 декабря. Новый иск появился на сайте Мосгорсуда через 10 дней после мирового соглашения между бывшими супругами.

Поводом для иска могло послужить то, что актер тратил значительные суммы на отдых со второй супругой Зепюр Брутян и сократил выплаты на детей от первого брака. В Головинском суде Москвы подтвердили прекращение дела Прилучного по решению истца. Авторы материала утверждают, что на заседании 23 ноября были истребованы выписки со счетов Прилучного, а 15 декабря бывшие супруги пришли к мировому соглашению.