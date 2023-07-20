Михаил Задорнов: как сын писателя стал сатириком и замещал президента Этот сатирик писал книги и сценарии, увлекался филологией и создавал крылатые фразы. Сегодня расскажем о жизни и причинах смерти Михаила Задорнова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Задорнов биография

Михаила Задорнова недоброжелатели нередко обвиняли в плагиате. Говорили, что идеи для своих шуток он черпает в интернете. Сатирик не обижался и не пытался никого переубедить, ведь все истории он действительно брал из жизни. Он написал несколько книг, сценариев к фильмам, сам снимался в кино, вел популярные юмористические передачи. У Михаила Задорнова была необычная биография. А смерть Задорнова стала неожиданностью для его близких, друзей и коллег.

Ранняя биография и национальность Задорнова

Многих любителей творчества сатирика волнуют вопросы, связанные с биографией семьи Задорновых и национальностью юмориста. Миша Задорнов родился 21 июля 1948 года в семье писателя Николая Задорнова и филолога Елены Покорно-Матусевич в Юрмале. Его отец был русским, а корни семьи Елены Мельхиоровны уходили к роду польского короля Стефана Батории. Так что однозначно ответить на вопрос о национальной принадлежности Михаила сложно. Однако на то время Латвия входила в состав СССР, потому можно с уверенностью говорить, что Задорнов был советским человеком.

Родители уделяли большое внимание воспитанию и образованию Миши. Мальчик с раннего детства был знаком не только с народными сказками, но и с произведениями русских классиков: Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Для получения среднего образования Мишу отдали в элитную школу, где учились дети латвийских чиновников.

Выступать на сцене мальчик начал именно в школе. Со 2-го класса он принимал деятельное участие в театральных постановках, причем обязательно привносил в них что-то свое, заставляя зрителей смеяться и просить юного артиста выйти на бис. Так что в драматический школьный кружок Мишу приняли еще до перехода в средние классы.

Фото: Alena Kalita/Global Look Press Михаил Задорнов

Позднее Михаил попробовал свои силы и в роли автора и исполнителя юмористических произведений. Родные ожидали, что мальчик после выпуска из школы подаст документы в театральный, однако Задорнов поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации на специальность авиаинженера. Позже сатирик вспоминал, что тогда он считал театр своим хобби, а будущее связывал со спортом. В Рижском политехе была сильная команда по гандболу, что и определило его выбор. Однако после травмы мениска, полученной на тренировке, о спортивной карьере пришлось забыть. И тогда будущий сатирик перевелся в Московский авиационный институт на специальность инженера-механика. Окончив МАИ в 1974 году, последующие годы Задорнов проработал в этом же вузе на кафедре авиационно-космической теплотехники, сделав карьеру ведущего инженера.

Помимо работы Задорнов уделял немало времени деятельности в молодежном театре при МАИ. Во многом благодаря сатирику театр «Россия» получил всесоюзную известность: Михаил писал сценарии для спектаклей, режиссировал и сам участвовал в постановках как актер.

Биография Задорнова-юмориста

Одновременно с работой в МАИ и участием в самодеятельности Михаил Задорнов занимался писательской деятельностью. Первую работу он написал еще в 18 лет, после поездки на Курильские острова, однако ни в одной редакции труд начинающего писателя не оценили, и повесть не была издана.

Но Задорнов продолжил писать и в 1982 году, благодаря своей известности в качестве активного участника постановок театра «Россия», впервые выступил на телевидении. Впрочем, телевизионный дебют, как ранее и литературный, остался незамеченным. Лишь через пару лет монолог «Девятый вагон» заставил зрителей, критиков и коллег обратить внимание на молодого сатирика. Со второй половины 1980-х годов Михаил Задорнов стал писать юмористические монологи для коллег, параллельно продолжал выступать со своими монологами, в том числе в популярных телепередачах «Аншлаг» и «Смехопанорама». В начале 1990-х в биографии Задорнова появился и опыт написания сценариев для крупных юмористических телепроектов.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Задорнов — годы жизни

Михаил Задорнов регулярно гастролировал с сольными выступлениями, часто появлялся на телевидении, однако сам считал своим самым популярным выступлением поздравление жителей России с новогодними праздниками 31 декабря 1991 года. На то время политическая ситуация в стране, за несколько месяцев до этого пережившей государственный переворот, сложилась так, что предыдущий глава государства Михаил Горбачев сложил свои полномочия, а Борис Ельцин еще не успел вступить в должность президента. Почему именно Михаил Задорнов был выбран в качестве человека, который поздравил с праздником жителей бывшего Союза, доподлинно не известно. Сам юморист в шутку заявлял, что такое решение было принято потому, что он был тезкой предыдущего главы государства, а отчество совпадало с отчеством будущего президента.

Многим зрителям Михаил Задорнов запомнился благодаря циклу монологов, посвященных особенностям мировосприятия американцев, а после событий на Майдане — и украинцев. Из-за резких высказываний сатирика власти США и Украины запретили ему въезд на территорию этих государств. Впрочем, сам юморист однажды заметил, что его бы устрашил только запрет на выезд из этих стран.

В последующие годы Михаил Задорнов создавал сценарии, выступал ведущим и представлял авторские зарисовки в юмористических шоу:

«Аншлаг»,

«Смехопанорама»,

«Дочки-матери»,

«Сатирический прогноз»,

«Салтыков-Щедрин-шоу».

Кроме того, в свои концертные программы Задорнов нередко включал номера начинающих исполнителей. Так, в разные годы он предоставил возможность выступить на сцене:

пианисту Брэндону Стоуну,

певице Марине Орловой,

начинающей исполнительнице Софье Фисенко.

Перипетии личной жизни Михаила Задорнова

Первый раз сатирик женился на своей однокласснице Велте Калнберзинь. Вместе будущие супруги окончили школу, а затем и МАИ. Долгие годы личная жизнь четы Задорновых не вызывала особого интереса у прессы и поклонников сатирика, однако в конце 1980-х годов в СМИ и среди коллег юмориста появились слухи о том, что брак супругов находится на грани распада. Одной из вероятных причин называли то, что Велта не могла иметь детей.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Задорнов — личная жизнь

Слухи подтвердились: вскоре Михаил Задорнов стал появляться на публике с Еленой Бомбиной, с которой познакомился на одном из фестивалей. В 1990 году она родила Михаилу их единственную дочь Елену. Родители девочки при этом продолжали жить в гражданском браке и только в 2007 году узаконили отношения.

Однако слухи о личной жизни Задорнова на этом не закончились. В 2010-х годах сатирику приписывали роман с одной из его протеже, Мариной Орловой. Впрочем, ни подтвердить, ни опровергнуть их не удалось.

Добавим, что до самой смерти Задорнов сохранил дружеские отношения с первой женой, причем Велта вместе с Еленой Бомбиной и дочерью сатирика были рядом с ним в последние месяцы его жизни.

Последние годы жизни Михаила Задорнова

В последние несколько лет жизни Михаил Задорнов увлекся любительской этимологией. Его концертные номера были посвящены истории славянства, филологическим исследованиям русского и английского языков и осмыслению роли язычества в современной жизни россиян. Профессиональные ученые нередко критиковали юмориста за его выступления, заявляя, что артист представляет ложные доктрины.

Сатирик также активно занимался благотворительностью, в 50 лет стал вегетарианцем, занимался йогой, издал несколько сборников своих монологов, писал сценарии, некоторые из них были экранизированы.

О своей болезни Задорнов узнал в 2016 году, когда внезапно почувствовал себя плохо во время концерта. Обследование выявило опухоль головного мозга. Задорнову пришлось отменить гастроли и пройти курс химиотерапии. Однако болезнь остановить не удалось.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Смерть Задорнова

Смерть Михаила Задорнова наступила 10 ноября 2017 года. Артиста похоронили в родной Юрмале, рядом с могилой отца. Проститься с ним пришли несколько сотен жителей города, на похороны приехали и его коллеги из России.

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