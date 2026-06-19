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19 июня 2026 в 15:54

Столкнувшего ребенка к крокодилу британца отпустили под залог

В Британии столкнувшего ребенка к крокодилу мужчину отпустили под залог

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В британском графстве Кембриджшир столкнувший трехлетнего ребенка в вольер с крокодилом в частном зоопарке мужчина был обвинен в покушении на убийство и отпущен под залог, сообщает газета Times. По данным местной полиции, ребенок находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Инцидент произошел в четверг, когда злоумышленник, не знакомый с потерпевшим, толкнул его за ограждение вольера с хищниками. После задержания подозреваемому инкриминировали покушение на убийство, однако вскоре его освободили под залог в связи с невозможностью обеспечить явку на допрос.

Мужчина, арестованный по подозрению в покушении на убийство за то, что, предположительно, толкнул трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами, был отпущен под залог после того, как его сочли не способным явиться на допрос, — пишет издание.

Срок залога установлен до 18 сентября, иные сведения о личности фигуранта не раскрываются. Пострадавший мальчик продолжает находиться в больнице, его состояние оценивается как критическое, но стабильное.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили дело по факту похищения 10-летней девочки, пропавшей и позже найденной живой в Нижневартовске. В ведомстве уточнили, что обвинение предъявлено 47-летнему местному жителю.

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