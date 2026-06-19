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19 июня 2026 в 03:12

Стало известно, кто напал на Белый дом в день рождения Трампа

Организатором атаки с дроном на Белый дом был мигрант из Мексики

Фото: Abe Mcnatt/White House/Global Look Press
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Нелегальный мигрант из Мексики был главным организатором предотвращенного нападения на Белый дом в день рождения президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США. Как сообщили в ведомстве, агенты ФБР задержали Авраама Эрмосильо Альвареса 14 июня в городе Омаха, штат Небраска.

По данным следствия, среди участников заговора он был известен под псевдонимом Shepherd («Пастух»). В ФБР считают, что Альварес отвечал за планирование, организацию и координацию предполагаемого нападения.

В переписке с другими фигурантами он излагал подробный план действий и призывал участников быть «настолько смертоносными, насколько это возможно». Согласно информации ведомства, Альварес въехал в США в 2001 году по туристической визе категории B-2, однако после окончания срока ее действия страну не покинул.

Ранее американский телеканал сообщил, что правоохранительные органы США успешно пресекли масштабную попытку теракта во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата. По данным СМИ, злоумышленники планировали использовать начиненные взрывчаткой беспилотники, устроить снайперский обстрел эвакуирующихся людей и штурмовать ворота резиденции. В рамках расследования этого дела спецслужбы уже задержали пятерых подозреваемых.

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Дональд Трамп
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