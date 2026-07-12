Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 05:23

В Сирии двое детей погибли при столкновении парома с мостом

Фото: IMAGO/Mohammad Bashir Aldaher/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Два ребенка погибли в результате столкновения речного парома с мостом через реку Евфрат на востоке Сирии, сообщило агентство SANA со ссылкой на службу гражданской обороны. По предварительным данным, авария произошла в провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщили спасатели, на борту парома находились не менее 35 человек. Во время переправы судно столкнулось с военным мостом.

В результате происшествия погибли двое детей. По данным службы гражданской обороны, 15 человек удалось спасти.

Директор национальной больницы в Дейр-эз-Зоре Обейда Абдераззак сообщил, что в медицинское учреждение доставили семерых пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается. Судьба остальных пассажиров парома уточняется.

Ранее в городе Пайксвилл (штат Мэриленд, США) рейсовый автобус врезался в здание, пострадали 28 человек. По данным местной полиции, автобус также протаранил семь автомобилей.

До этого в Испании в результате ДТП с автобусом получили травмы 43 человека. Четверо находятся в критическом состоянии. Пассажирский автобус врезался в здание в городе Льейда.

Мир
Сирия
происшествия
гибель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симуляция игрока помешала Швейцарии пройти Аргентину на ЧМ
Минобороны раскрыло детали удара по порту Черноморска
В Краснодарском крае подсчитали ущерб от летних паводков
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре Одесского порта
Лингвист раскрыла слово-рекордсмен по числу значений в русском языке
Умер один из самых ярых русофобов в Сенате США
Масштабы крупного пожара в Кронштадте возросли
«Боролись до последнего»: умер ребенок, раненный при ударе БПЛА
Автобус с детьми перевернулся на трассе в Азербайджане
Власти раскрыли обстановку на трассе М4 после атаки ВСУ
Нутрициолог назвала полезную альтернативу кофе и чаю
Чемпионат мира по футболу определил главных претендентов на победу
На Украине придумали новый бесчеловечный способ пополнения ВСУ
Водителям рассказали, как распознать плохое топливо
ВСУ остались без Starlink на важном направлении СВО
Пожизненно осужденный потребовал рубль за жару в камере
Стало известно, как быстро в мире появляется новая нефть
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 июля: инфографика
Катар потрясла смерть бывшего эмира
ПВО отразила новую атаку беспилотников на Москву
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.