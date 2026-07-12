В Сирии двое детей погибли при столкновении парома с мостом

В Сирии двое детей погибли при столкновении парома с мостом

Два ребенка погибли в результате столкновения речного парома с мостом через реку Евфрат на востоке Сирии, сообщило агентство SANA со ссылкой на службу гражданской обороны. По предварительным данным, авария произошла в провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщили спасатели, на борту парома находились не менее 35 человек. Во время переправы судно столкнулось с военным мостом.

В результате происшествия погибли двое детей. По данным службы гражданской обороны, 15 человек удалось спасти.

Директор национальной больницы в Дейр-эз-Зоре Обейда Абдераззак сообщил, что в медицинское учреждение доставили семерых пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается. Судьба остальных пассажиров парома уточняется.

Ранее в городе Пайксвилл (штат Мэриленд, США) рейсовый автобус врезался в здание, пострадали 28 человек. По данным местной полиции, автобус также протаранил семь автомобилей.

До этого в Испании в результате ДТП с автобусом получили травмы 43 человека. Четверо находятся в критическом состоянии. Пассажирский автобус врезался в здание в городе Льейда.