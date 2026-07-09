Десятки человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в США

Десятки человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в США В Мэриленде автобус врезался в здание, пострадали 28 человек

В городе Пайксвилл (штат Мэриленд, США) рейсовый автобус врезался в здание, пострадали 28 человек, сообщает телеканал АВС. По данным местной полиции, автобус также протаранил семь автомобилей.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Устанавливаются причины ДТП.

Ранее сообщалось, что трое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии. Авария произошла на 50-м километре автодороги Улан-Удэ — Кяхта. Предварительно, 25-летний водитель Honda Saber столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato.

Перед этим в Омской области маршрутное такси с пассажирами съехало в кювет и опрокинулось. Региональное СУ СК России по региону сообщило, что авария произошла на автодороге деревня Сосновка — рабочий поселок Полтавка. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 64-летней женщине, еще три человека получили ушибы. По словам водителя автобуса, причиной стала неисправность руля. В региональном СУ СКР начали комплексную проверку инцидента.

До этого в Испании в результате ДТП с автобусом получили травмы 43 человека. Четверо находятся в критическом состоянии. Пассажирский автобус врезался в здание в городе Льейда.