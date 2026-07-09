Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 11:13

Десятки человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в США

В Мэриленде автобус врезался в здание, пострадали 28 человек

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В городе Пайксвилл (штат Мэриленд, США) рейсовый автобус врезался в здание, пострадали 28 человек, сообщает телеканал АВС. По данным местной полиции, автобус также протаранил семь автомобилей.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Устанавливаются причины ДТП.

Ранее сообщалось, что трое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии. Авария произошла на 50-м километре автодороги Улан-Удэ — Кяхта. Предварительно, 25-летний водитель Honda Saber столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato.

Перед этим в Омской области маршрутное такси с пассажирами съехало в кювет и опрокинулось. Региональное СУ СК России по региону сообщило, что авария произошла на автодороге деревня Сосновка — рабочий поселок Полтавка. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 64-летней женщине, еще три человека получили ушибы. По словам водителя автобуса, причиной стала неисправность руля. В региональном СУ СКР начали комплексную проверку инцидента.

До этого в Испании в результате ДТП с автобусом получили травмы 43 человека. Четверо находятся в критическом состоянии. Пассажирский автобус врезался в здание в городе Льейда.

США
ДТП
автобусы
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.