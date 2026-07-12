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12 июля 2026 в 05:56

ПВО ОАЭ начала перехват ракет и БПЛА

ПВО ОАЭ отразила угрозу после сообщений об ударах Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов работают над перехватом ракет и беспилотников, сообщило Министерство обороны страны. В ведомстве заявили, что звуки, которые слышны по всей территории ОАЭ, связаны с продолжающимися операциями по перехвату воздушных целей.

Тогда же сообщили о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по территории страны.

Ранее стало известно, что Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке. Источник также сообщал, что Корпус стражей Исламской революции заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений. После этого Центральное командование ВС США объявило о начале новых ударов по Ирану. Сообщения о развитии ситуации продолжают поступать.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что военные могут применить тысячи ракет против Ирана в случае попытки покушения на него. Глава Белого дома также отметил, что американские вооруженные силы готовы в течение года полностью уничтожить все районы противника.

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