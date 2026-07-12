Собянин раскрыл подробности новой волны атаки украинских дронов Собянин: уничтожены еще девять летевших в направлении Москвы БПЛА

Силы ПВО сбили еще девять беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков уничтоженных дронов.

Сбиты еще девять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — проинформировал градоначальник.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что за 12 часов дежурные средства ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей. В ведомстве отметили, что все сбитые аппараты были самолетного типа.

Кроме того, оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в результате атак ВСУ в регионе ранения получили три человека. В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома, а в районе хутора Первомайского Волоконовского округа беспилотник атаковал служебный микроавтобус.

Также оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в Белгородском округе украинский беспилотник прицельно атаковал автомобиль «Газель». В поселке Политотдельский пострадал мужчина, который после удара самостоятельно добрался до приемного отделения Октябрьской районной больницы.