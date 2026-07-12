ПВО отразила новую атаку беспилотников на Москву Собянин сообщил об уничтожении семи БПЛА над Москвой

Средства противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Семь БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще девяти беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков сбитых дронов.

До этого пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что за 12 часов дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 41 украинский беспилотник над российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей. В ведомстве отметили, что все сбитые аппараты были самолетного типа.