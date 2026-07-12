ПВО отразила новую атаку беспилотников на Москву

Средства противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Семь БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще девяти беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков сбитых дронов.
До этого пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что за 12 часов дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 41 украинский беспилотник над российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей. В ведомстве отметили, что все сбитые аппараты были самолетного типа.