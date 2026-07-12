Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 09:05

Власти раскрыли обстановку на трассе М4 после атаки ВСУ

Движение на участке трассы М4 восстановили после атаки БПЛА в Ростовской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Движение на участке трассы М4 «Дон» на 885-м километре в южном направлении полностью восстановлено, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в МАКСе. По его словам, последствия падения обломков беспилотника устранены, а все мероприятия по обеспечению безопасности на данном участке дороги завершены.

Движение на участке трассы М4 «Дон» в южном направлении полностью восстановлено. Последствия падения обломков БПЛА ликвидированы. Мероприятия по обеспечению безопасности завершены, — проинформировал руководитель региона.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что в результате атаки ВСУ на Ростовскую область повреждения получил танкер. Он уточнил, что под удар попали Таганрог, Каменск-Шахтинский, Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский районы, а также Таганрогский залив. На 885-м километре трассы М4 «Дон» в южном направлении обнаружили обломки более 20 беспилотников.

Кроме того, Слюсарь сообщил, что пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие после атаки украинских беспилотников, были ликвидированы. По его словам, сотрудники МЧС всю ночь боролись с огнем, а в устранении последствий происшествия и обеспечении порядка участвовали муниципальные службы и полиция.

Регионы
Ростовская область
Юрий Слюсарь
трассы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симуляция игрока помешала Швейцарии пройти Аргентину на ЧМ
Минобороны раскрыло детали удара по порту Черноморска
В Краснодарском крае подсчитали ущерб от летних паводков
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре Одесского порта
Лингвист раскрыла слово-рекордсмен по числу значений в русском языке
Умер один из самых ярых русофобов в Сенате США
Масштабы крупного пожара в Кронштадте возросли
«Боролись до последнего»: умер ребенок, раненный при ударе БПЛА
Автобус с детьми перевернулся на трассе в Азербайджане
Власти раскрыли обстановку на трассе М4 после атаки ВСУ
Нутрициолог назвала полезную альтернативу кофе и чаю
Чемпионат мира по футболу определил главных претендентов на победу
На Украине придумали новый бесчеловечный способ пополнения ВСУ
Водителям рассказали, как распознать плохое топливо
ВСУ остались без Starlink на важном направлении СВО
Пожизненно осужденный потребовал рубль за жару в камере
Стало известно, как быстро в мире появляется новая нефть
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 июля: инфографика
Катар потрясла смерть бывшего эмира
ПВО отразила новую атаку беспилотников на Москву
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.