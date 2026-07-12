Власти раскрыли обстановку на трассе М4 после атаки ВСУ Движение на участке трассы М4 восстановили после атаки БПЛА в Ростовской области

Движение на участке трассы М4 «Дон» на 885-м километре в южном направлении полностью восстановлено, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в МАКСе. По его словам, последствия падения обломков беспилотника устранены, а все мероприятия по обеспечению безопасности на данном участке дороги завершены.

Движение на участке трассы М4 «Дон» в южном направлении полностью восстановлено. Последствия падения обломков БПЛА ликвидированы. Мероприятия по обеспечению безопасности завершены, — проинформировал руководитель региона.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что в результате атаки ВСУ на Ростовскую область повреждения получил танкер. Он уточнил, что под удар попали Таганрог, Каменск-Шахтинский, Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский районы, а также Таганрогский залив. На 885-м километре трассы М4 «Дон» в южном направлении обнаружили обломки более 20 беспилотников.

Кроме того, Слюсарь сообщил, что пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие после атаки украинских беспилотников, были ликвидированы. По его словам, сотрудники МЧС всю ночь боролись с огнем, а в устранении последствий происшествия и обеспечении порядка участвовали муниципальные службы и полиция.