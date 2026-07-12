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12 июля 2026 в 06:34

Атака БПЛА повредила танкер у Азово-Черноморского морского канала

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Танкер получил повреждения в результате атаки ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, атаке подверглись Таганрог, Каменск-Шахтинский, Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский районы, а также Таганрогский залив.

Обломки более 20 беспилотников обнаружили на трассе М4 «Дон» на 885-м километре по направлению на юг. Пострадавших нет. Движение на этом участке перекрыли, место происшествия взяли под охрану. Поток автомобилей направили через поселок Тарасовский. На месте работают саперы.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб, еще 15 мирных жителей получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ по территории ДНР. Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь.

В управлении по документированию военных преступлений Украины при главе ДНР также сообщили, что за минувшие сутки украинские военные семь раз атаковали территорию республики. Противник выпустил восемь различных боеприпасов, в результате чего ранения получил один гражданский.

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